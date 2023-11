Americana abre editais de chamamento para disponibilizar recursos da Lei Paulo Gustavo

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu dois editais de chamamento público da Lei Paulo Gustavo, criada para apoiar a produção cultural no país. As inscrições de grupos ou coletivos e projetos acontecem entre hoje (1º) e dia 16 de novembro.

Chamamentos premiam grupos e coletivos que contribuíram com a cultura na cidade, e também financia projetos – Foto: Dener Chimeli/Prefeitura de Americana

O edital de chamamento LPG nº 001/2023 destina o valor total de R$ 80 mil e visa a seleção de coletivos/grupos e organizações culturais sem fins lucrativos do município que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural, desde que comprovem sua existência na cidade há no mínimo quatro anos e apresentem portfólio.

Já o edital LPG nº 002/2023 visa a seleção de projetos culturais das demais áreas da cultura de Americana, com a temática e segmento cultural livre, e destina o valor total de R$ 450 mil. Podem concorrer com projetos pessoa física, jurídica com e sem fins lucrativos e grupos/coletivos de cultura.

No total, quinze projetos serão selecionados e receberão o valor de R$ 30 mil cada. Este chamamento é voltado para artistas, produtores e fazedores de cultura que residem ou estejam instalados na cidade há mais de dois anos. Projetos de audiovisual não são aceitos neste edital.

As propostas devem ser enviadas por meio do site da prefeitura: www.americana.sp.gov.br, clicando no ícone “Americana Inteligente – Atendimento Digital”, na seção “Protocolo” e selecionando os assuntos: Lei Paulo Gustavo – Premiação, para aqueles que queiram apresentar proposta de acordo com o primeiro edital, e Lei Paulo Gustavo – Projeto Outras Áreas da Cultura, para aqueles relacionados ao segundo edital.

Os recursos federais direcionados para Americana somam R$ 1,9 milhão.

A maior parte é voltada para o setor audiovisual, primeira obra, curta e média metragem, audiovisual para internet e aplicativo, cujo edital ainda será publicado. Todas as negociações relacionadas ao destino dos valores recebidos estão sendo conduzidas pela Secretaria de Cultura e Turismo em colaboração com o Comcult (Conselho Municipal de Cultura).

“É com muita alegria que anunciamos o início das inscrições da Lei Paulo Gustavo em Americana. Convidamos calorosamente todos os artistas e agentes culturais da nossa cidade a participarem dos editais e enriquecerem a cena cultural da nossa cidade”, destacou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Conforme previsto na lei e com aprovação do Comcult, os editais de chamamento foram elaborados com assessoramento técnico da empresa “Arte em Prática LTDA ME”, contratada pelo valor de R$ 56.900, referente a até 5% do valor do repasse feito pelo Governo Federal ao município. A assessoria também compreenderá a avaliação, parecer técnico e classificação final dos projetos a serem financiados no município.