Americana abre chamamento público da Lei Paulo Gustavo para projetos de audiovisual

Lei Paulo Gustavo foi criada para fomentar a produção cultural no País - Foto: Dener Chimeli/Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, publicou nesta segunda-feira (6), no Diário Oficial do Município, o terceiro edital de chamamento público da Lei Paulo Gustavo, criada para fomentar a produção cultural no País. As inscrições têm início nesta terça (7) e ficam abertas até dia 20.

O edital LPG nº 003/2023 destina R$ 1.142.000 a projetos culturais de audiovisual de Americana, que estarão divididos em 10 modalidades: Primeira Obra – Estudantes de 12 a 17 anos; Primeira Obra – Estudantes de mais de 18 anos; Curta Metragem; Média Metragem; Produção de Videoclipe; Produção de Vodcast (videocasts); Produção de Games (mobile/app); Cinema Itinerante ou Cinema de Rua; Mostra de Audiovisual; e Mostra de Cinema na Escola.

A quantidade de projetos, bem como os valores direcionados a cada um e o valor total para cada modalidade estão disponíveis no edital, que pode ser consultado no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br) no ícone Diário Oficial.

O período de inscrições começa nesta terça e termina no dia 20 de novembro, às 17h. As propostas devem ser enviadas por meio do site da Prefeitura, clicando no ícone “Americana Inteligente – Atendimento Digital”, na seção “Protocolo” e selecionando o assunto: Lei Paulo Gustavo – Projeto Audiovisual.

“Convidamos calorosamente todos os artistas e agentes culturais da nossa cidade a participarem dos editais e enriquecerem a cena cultural da nossa cidade”, destaca a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Chamamento para grupos e coletivos

A administração publicou na semana passada dois chamamentos da Lei Paulo Gustavo para grupos e coletivos de Americana. As inscrições seguem até dia 16 de novembro.

O edital de chamamento LPG nº 001/2023 visa a seleção de coletivos/grupos e organizações culturais sem fins lucrativos do município que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural.

Já o edital LPG nº 002/2023 visa a seleção de projetos culturais das demais áreas da cultura de Americana, com a temática e segmento cultural livre.