Alma italiana com coração americanense

A cantora italiana Mafalda Minnozzi tem um carinho especial por Americana. Primeira cidade do Brasil a fundar um fã clube dedicado a ela, terra onde fez amigos e se envolveu em muitos projetos, Americana tem um lugar no coração da artista internacional, que está completando 35 anos de carreira.

Por conta disso, ela decidiu começar a turnê “Fotogrammi – Cenas de Música e de Vida” no Teatro Municipal Lulu Benencase. A apresentação é gratuita.

A turnê faz parte do projeto “A Caminho do Interior”, promovido pelo Consulado Geral da Itália e pelo Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, e passará por sete cidades. Depois da apresentação em Americana na sexta-feira (4), ela segue para São Bernardo do Campo (SP).

“Quando o consulado pediu a proposta de um itinerário para o projeto, propus Americana e eles amaram. Embora a cidade não seja fundada por italianos, tem tantos descendentes e um grande interesse pela cultura italiana. Sempre tinha algo que me fazia voltar à cidade várias vezes, o laço foi imenso, amo demais essa terra”, contou a artista ao LIBERAL usando o português consolidado nos anos em que morou no Brasil.

Mafalda Minnozzi começará a turnê por Americana – Foto: Murilo Alvesso

A proposta do show é narrar a história de Mafalda. Como em um filme, ela conta momentos de sua vida por meio de composições. Sem detalhar o repertório para não estragar a surpresa, ela revelou que deve também interpretar canções de importantes compositores nacionais, como “O que será”, de Chico Buarque, e “Sentado à beira do caminho”, de Erasmo Carlos e Roberto Carlos. O show terá como base seu novo álbum, o “Cinema City”.

Mafalda Minozzi ficou muito conhecida no país por suas canções que viraram temas de novelas, como “Terra Nostra” e “Esperança”, da Rede Globo. Mas seu novo show traz uma proposta mais introspectiva, revelando uma faceta pouco mostrada da artista.

Com 35 anos de carreira dedicada à música, ela destacou os desafios do trabalho artístico. “Fico desapontada quando as pessoas não veem os sacrifícios atrás de uma profissão como essa. Parece fácil a beleza do palco, restaurantes e viagens, mas esse é o último ponto depois de um percurso de sacrifícios, se adaptar em todos os tipos de dinâmicas, condições climáticas, fusos, comida, casa, roupa, família”, declarou Mafalda.

Por outro lado, ela ressalta a importância da cultura. “A arte e a música são a liberdade de ser mulher, cidadã e de poder interagir com as pessoas de forma aberta. A música tem muita força, porque muitas vezes você não precisa nem ouvi-la com grande atenção, ela já entra no espírito, na alma das pessoas de forma mais ancestral”, defende a artista.

De acordo com a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), os ingressos serão disponibilizados na hora do show, na bilheteria do Teatro Municipal.

A apresentação começa às 19h30.

“Americana tem suas raízes históricas na imigração italiana e seus descendentes representam uma parcela importante de nossa população. Este show de certa forma celebra a cultura italiana através da vida da cantora Mafalda Minnozzi e todos os americanenses estão convidados a prestigiá-lo”, declarou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.