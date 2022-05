Além das páginas: Adonópolis expande o universo literário

O mundo dos livros infantis da Editora Adonis saiu das páginas e pode ser visitado. Adonópolis será inaugurada neste sábado (14), reunindo brincadeiras, oficinas e atividades inspiradas nas obras editadas pela empresa, que fica em Americana e tem mais de 20 anos de mercado.

O espaço de convivência literária conta com uma praça temática, onde a criança vivencia o cenário e brinca com os personagens. Há ainda a Avenida Brincante, uma sala para oficinas, auditório para eventos, livraria com títulos do catálogo Adonis e uma cafeteria.

Adonópolis será inaugurado neste sábado, reunindo brincadeiras e oficinas – Foto: Divulgação

“Ao longo de sua trajetória, a editora criou o seu próprio mundo, com personagens e histórias. A ideia de Adonópolis é oferecer uma experiência literária que vai além das páginas. Aqui a criança poderá entender como nasce um livro, interagir com os autores, criar as próprias narrativas e voltar para casa com a certeza de que ler é muito divertido”, disse a orientadora pedagógica de Adonópolis, Vanessa Aranha Morimoto.

No espaço, as crianças vão participar de uma série de atividades planejadas pela equipe pedagógica e monitoradas pela equipe de colaboradores. “O roteiro da visita tem brincadeiras clássicas, como a amarelinha, e atividades como uma lousa com alfabeto em libras. Isso sem falar nas oficinas de artes, teatro e música, e na contação de histórias. Toda a experiência é muito divertida e, acima de tudo, educativa”, ressaltou o contador de histórias, Jackson Souza.

Programação. A inauguração neste final de semana conta com uma programação especial. Haverá três sessões do pocket show “O Lobo que queria ser Príncipe”, com o escritor, ator e arte-educador Cicero Edno. O espetáculo conta com a manipulação de bonecos e música ao vivo, com a participação de Sandro Livahck.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Baseada no livro publicado pela Editora Adonis, a montagem traz adaptações de várias histórias infantis clássicas, contadas pelo Lobo Mau, personagem de “Chapeuzinho Vermelho”, interpretado pelo próprio escritor Cícero Edno. As sessões serão realizadas no sábado, às 10h e às 15h; e no domingo, às 10h. A entrada é mediante apresentação do ticket para Adonópolis.

Estrutura. Adonópolis tem 900 metros quadrados de área e capacidade para receber até 100 visitantes. Por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as atividades terão uma limitação de 60% da capacidade para garantir o distanciamento entre as pessoas.

A visita em Adonópolis tem duração mínima de uma hora, podendo se estender por até três horas. O ticket para uma hora custa R$ 39,99. Para duas horas, R$ 52,99, e para três, R$ 62,99. Crianças menores de seis anos devem estar acompanhadas de um responsável acima de 18 anos, que não paga a entrada.

Localizado na Rua José Bonifácio, 174, no bairro Chácara Machadinho I, em Americana, ele tem fácil acesso para os moradores de toda a RMC (Região Metropolitana de Campinas). As visitas ocorrem mediante agendamento, que já está disponível através do www.adonopolis.com.br.