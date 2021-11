Álbum do projeto Retalho será relançado em streaming

28 out 2021 às 08:23

Disco “Incerteza” foi lançado em 2016 e indicado para o Prêmio da Música Brasileira no ano seguinte na categoria Álbum Eletrônico

O primeiro álbum do projeto Retalho será relançado nas plataformas de streaming amanhã, dia 29. “Incerteza” estreou em 2016 e no ano seguinte foi indicado para o Prêmio da Música Brasileira na categoria Álbum Eletrônico.

Até então, as faixas estavam disponíveis apenas em mídia física e eram inéditas em plataformas como YouTube, Spotify, Deezer e Apple Music. O álbum completou cinco anos em setembro, e o relançamento em todas as plataformas de streaming ocorre para marcar o aniversário.

O produtor Eduardo Meneghel contou que a ideia de relançar “Incerteza” em streaming é divulgar o álbum para quem conheceu recentemente o projeto – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O produtor Eduardo Meneghel contou que a ideia de relançar “Incerteza” é divulgar o álbum para quem conheceu recentemente o projeto. Em abril deste ano, foi liberado um álbum inédito com faixas autorais do Retalho, chamado “Escape”.

“O objetivo é fazer shows, tanto desse álbum ‘Incerteza’ quanto do que saiu em abril, talvez no ano que vem. A intenção é fazer em formato de banda, com bateria, vocal e guitarra”, disse Eduardo.

“Incerteza” foi indicado ao 28° Prêmio da Música Brasileira. “Acabou não ganhando, mas concorremos na categoria de Álbum Eletrônico. Estavam diversos artistas de vários gêneros, MPB, axé, sertanejo. Foi bem legal essa experiência e ficamos no meio de pessoas importantes da música brasileira”, relembra Eduardo.

Continuidade

Nos 40 minutos de “Incerteza”, as faixas se conectam, dando a sensação de continuidade. “É como se fosse uma música só de 40 minutos, mas ela vai mudando, como nos discos do Pink Floyd. Começa mais agitada, depois muda um pouco. Quis criar alguns climas, uma música tem mais teclado, a outra não, então fizemos isso para construir uma historinha”, conta o músico.

“Considero um álbum de música brasileira, com influência eletrônica, batidas mais lentas e bastante influência de música brasileira, jazz, alguns ritmos regionais”, definiu.

Lançado há cinco anos, ele lembra o estilo lo-fi, que é marcado pelo instrumental, melodias leves e com batidas suaves. Esse estilo musical estourou durante a pandemia.

“O álbum tem uma batida mais lenta, não é tão acelerado apesar de ser música eletrônica, e lembra um pouco o lo-fi, que hoje está em alta. Não foi proposital, mas hoje enquadraria nesse estilo”, disse o músico.