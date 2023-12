Agenda de Cultura 2024 de Santa Bárbara é divulgada

Dois eventos realizados pela primeira vez neste ano retornam no calendário oficial do município; Rock Fest já tem data confirmada

Agenda de Cultura 2024 foi divulgada na tarde desta quarta-feira, em coletiva com o secretário Evandro Felix - Foto: Claudeci Junior/Liberal

A agenda cultural para 2024 de Santa Bárbara d’Oeste foi divulgada na tarde desta quarta-feira (20). Os eventos inéditos deste ano, Avivah e Festival Raízes, retornam e agora integram o calendário oficial do município no novo ano. O maior evento realizado pela pasta de Cultura e Turismo, o Santa Bárbara Rock Fest, também teve as datas da próxima edição divulgadas: dias 23, 24 e 25 de agosto.

O primeiro evento elencado no calendário divulgado durante coletiva de imprensa pelo secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, foi o carnaval da cidade, que sofreu uma alteração no nome. O “Carnaval de SBO”, antes “Carnaval DuzEnta”, será nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro.

As inscrições para participação de blocos, cordões, bandas e assemelhados ficam abertas até hoje (21). Os selecionados para participação serão divulgados amanhã e, de acordo com o secretário, as reuniões para organização com os blocos começam no dia 8 de janeiro.

Outro destaque para o primeiro semestre de 2024 é a realização do espetáculo “Via Crucis”, que acontece entre os dias 26 e 31 de março. Essa edição terá grande destaque, por ser a 25ª realização da encenação. Os ensaios já começaram.

Oficinas do “Programa de Formação da Cultura” serão ampliadas – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O “Festival Avivah”, que foi realizado pela primeira vez em 2023, retorna ao calendário no próximo ano, mas desta vez em data diferente. O evento gospel ser em 20 de abril. O mesmo acontece com o “Festival Raízes”, que “sai” do fim do ano e acontece no dia 26 de maio.

O desejo de manter os dois festivais, até então inéditos, no calendário do próximo ano já tinha sido revelado ao LIBERAL pelo secretário. Em entrevista anterior ao Caderno L, Evandro disse que desta forma a cultura do município abrange os mais diversos estilos.

Outra mudança foi a troca de proposta do “Festival Gastronômico Verão”, que em 2024 será o “Festival Gastronômico Comida de Rua”.

Entre os projetos promovidos pela pasta, está a reabertura do edital de chamamento de oficineiros para o “Programa de Formação da Cultura”. A partir disso, o município ofertará 190 oficinas de 47 modalidades diferentes ao público.

Dentre as opções que serão ofertadas aos munícipes estão desde ballet infantil, cozinha criativa, grafite, teatro, a aulas de dança de kpop. A última abertura do edital foi em 2021, e, desde então, as oficinas realizadas em Santa Bárbara estão sendo mantidas pelos artistas já habilitados.

“A gente vai ampliar as oficinas em 2024. A nossa ideia é trazer mais modalidades nas oficinas de formação e assim também atrair o olhar dos próprios fazedores de cultura e oficineiros, profissionais e professores […] das diferentes áreas para que o edital consiga atingir essa meta de modalidades”, disse Evandro Felix.

NOVOS ANÚNCIOS. Mesmo apresentando o calendário previsto para 2024, a pasta, junto à administração municipal, revelou que pretende anunciar mais iniciativas na área da cultura e turismo de Santa Bárbara ainda no primeiro trimestre do ano.

Confira a agenda completa: