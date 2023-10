Adonópolis terá programação especial na Semana das Crianças

As atividades acontecem nesta terça, quarta, sexta-feira e sábado, em Americana

As atrações acontecem em dois períodos, das 9h às 12h e das 14 às 17h - Foto: Divulgação

Para comemorar o Dia das Crianças, Adonópolis contará com uma programação especial ao longo desta semana. O espaço criado pela Editora Adonis, na Rua José Bonifácio, em Americana, promove nesta terça, quarta e sexta-feira (13) uma série de atividades recheadas de histórias e brincadeiras. As atrações acontecem em dois períodos, das 9h às 12h e das 14 às 17h.

A programação inclui atividades como a “Hora da história”, “Brincar com música e corpo”, “Brincadeiras populares e de roda”, “Oficina criativa (construção de brinquedo)”, “Livre brincar” e “Sala de leitura”. Os tickets para as atividades podem ser adquiridos no site www.adonopolis.com.br.

A Adonópolis também recebe atividade especial no sábado, das 9h às 12h, a “Oficina de Musicalização Infantil”, com Elaine Prado. Como forma de incentivar os adultos a voltarem a ser crianças, os que acompanharem os pequenos poderão participar das atividades gratuitamente.

Além das três horas de programação com experiências literárias e brincantes, as crianças poderão levar para casa de presente nesta semana o livro interativo lançamento deste mês da Editora Adonis: “As aventuras de Adoninha com você… em Adonópolis, um universo mágico”, escrito por Maria Belintane e Valéria Cantelli, e ilustrado por Paulo R. Masserani.