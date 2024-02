Adonópolis terá evento especial de carnaval para crianças em Americana

Os pequenos também merecem folia. O “Carnadonópolis” é um evento especial de carnaval que será realizado pela Editora Adonis neste sábado (10), das 9h às 12h, em Adonópolis. A programação será regada a muito confete, serpentina e marchinhas.

Os pequenos, assim como seus acompanhantes, estão convidados a irem com suas fantasias preferidas. O “Carnadonópolis” contará com oficina de máscaras, pintura de cabelo, desfile de fantasias e o bloquinho brincante de Adonópolis.

Os convites para a participação no Carnaval de Adonópolis podem ser adquiridos no site (www.adonopolis.com.br) pelo valor de R$ 69,99. As crianças podem participar das atividades acompanhadas de um adulto não pagante.