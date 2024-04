Adonópolis, de Americana, volta a receber oficina de musicalização infantil neste sábado

Oficina será realizada neste sábado - Foto: Adonópolis/Divulgação

A programação de Adonópolis volta a receber, neste mês de abril, a “Oficina de Musicalização Infantil”. Ela será realizada neste sábado (13), das 9h às 12h. A oficina será ministrada pela escritora Elaine Prado e os ingressos podem ser adquiridos no site www.adonopolis.com.br/oficinas, por R$ 69,99. O adulto acompanhante da criança tem entrada gratuita.

A oficina com atividades lúdicas é voltada especialmente para participantes de até cinco anos de idade, mas também propõe a interação com os adultos, já que cada criança pode participar acompanhada de um responsável.

“O espaço é muito gostoso e as crianças vêm para participar em família, em atividades dinâmicas, desenvolvidas especialmente para abranger as menores, muitas vezes de colo, e as maiores. Essas manhãs de aprendizado têm sido muito prazerosas”, contou Elaine.

De acordo com a oficineira, assim como nos encontros anteriores, serão desenvolvidas atividades lúdicas de interação da criança com a família. Haverá jogos e brincadeiras que farão com que a criança aprenda ritmos, sons e timbres.

“A proposta é que ela [criança] brinque, se divirta, dentro de um propósito significativo de aprendizagem”, explica.

Elaine é autora da série ‘A Arte de Brincar com Música’, publicada pela Editora Adonis, composta por cinco volumes sobre Musicalização Infantil para crianças do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental, e destaca os benefícios da música no processo de aprendizagem.

“Estudos mostram que a musicalização aumenta a capacidade de raciocínio em 25%. Ela também estimula a concentração, memória, expressão corporal, segurança emocional, facilita a socialização, a cooperação e a empatia nas crianças”.

Especialista em musicalização infantil e formada em licenciatura em música, pedagogia, arteterapia, ludopedagogia, psicomotricidade e psicopedagogia, Elaine Prado também é mestre em psicologia com ênfase em desenvolvimento infantil.

Oficina de Musicalização Infantil

Data e horário: sábado (13), às 9h

Duração: 3h

Público: de 0 a 5 anos

Local: Adonópolis

Endereço: Rua José Bonifácio, 174 – Chácara Machadinho