‘Admirável Mundo Novo’ encerra Mostra de Alunos do Fábrica das Artes

Espetáculo da turma adulta do curso de teatro encena texto do dramaturgo Luis Alberto de Abreu

A Mostra de Alunos do Fábrica das Artes, em Americana, termina neste final de semana com apresentações do espetáculo “Admirável Mundo Novo”. A turma adulta do curso de teatro encena um texto de autoria do dramaturgo Luis Alberto de Abreu. As apresentações nos dias 10 e 11 estão com ingressos esgotados, mas uma sessão extra será aberta às 17h de domingo. Os ingressos custam R$ 15.

Com elementos do Teatro Épico de Brecht, escola teatral que provoca uma análise crítica da sociedade, a peça acompanha o professor de uma escola estadual localizada na periferia. Ele está vivendo uma crise no casamento e vê em seu trabalho o surgimento de várias questões sociais, como gravidez na adolescência, drogas, sexo e identidade de gênero.

As apresentações nos dias 10 e 11 estão com ingressos esgotados, mas uma sessão extra será aberta às 17h de domingo – Foto: Elaine Maia / Divulgação

Diretor do espetáculo e orientador da turma, Marcelo Porqueres contou que o espetáculo faz uma reflexão com base na distopia clássica “Admirável Mundo Novo”, de Aldous Huxley.

“O professor é um personagem chave nessa história, ele está em uma encruzilhada. Ele tenta tirar os alunos daquele lugar do ócio e das drogas, e se vê entre tentar dar um mundo melhor para eles ou continuar no mundo dele, com a esposa. É um texto bem atual”, disse Porqueres.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O diretor deixou o alerta que o espetáculo aborda temas sensíveis e que podem servir de gatilho, como racismo, suicídio e violência. O elenco é formado por Patrícia Favaro, Felipe Dias, Giovanna Gomes, Leonardo Coelho, Manuela Bassette, Lays Montechiaro, Mariana Borges, Chris Cunha, Vinni Gomes, Zuzu e Larissa Leite.

BALANÇO

O espetáculo encerra o ciclo de Mostra dos Alunos do Fábrica das Artes, que levou aos palcos ao longo das últimas semanas as peças “Histórias de lenços e ventos”, “Onde no mundo está Carmen Sandiego?” e “O último jantar”.

“Realizamos um mês de mostra, com espetáculos bem diferentes, e todas as apresentações tivemos casa cheia, muitas pessoas consumindo arte em Americana. A sensação é como se fosse a primeira vez de novo, as sensações que ficaram paradas por dois anos e que agora estão voltando. Pudemos ver atores e atrizes novos que estão surgindo e o público está respondendo”, concluiu Porqueres, que também é vice-presidente do Fábrica das Artes.

Os interessados em assistir à sessão extra no domingo podem deixar o nome na lista através do WhatsApp (19) 99191-7418. Os ingressos custam R$ 15.