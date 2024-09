Adaptação americana, ‘Não Fale o Mal’ chega aos cinemas nesta quinta

As telonas da região vão exibir um suspense intenso a partir desta quinta-feira (12). Ao menos, é o que promete o terror “Não Fale o Mal”, adaptação norte-americana do filme dinamarquês de mesmo nome que chega aos cinemas nesta semana. A obra original foi lançada em 2022, pelo diretor Christian Tafdrup, e elogiada pela crítica internacional.

A adaptação estadunidense tem o roteiro dinamarquês como ponto de partida, mas tenta se diferenciar no desenvolvimento da trama. Estrelado por James McAvoy (“Fragmentado” e “X-Men: Primeira Classe”) e Mckenzie Davis (“O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio”), “Não Fale o Mal” é dirigido e roteirizado por James Watkins (“A Mulher de Preto”), tendo como distribuidora a Universal Pictures.

Estrelado por James McAvoy, “Não Fale o Mal” chega aos cinemas nesta quinta – Foto: Universal Pictures/Divulgação

O enredo é centrado no casal norte-americano Ben (Scoot McNairy) e Louise (Mckenzie Davis), que viaja nas férias com a filha Agnes (Alix West Lefler) e acaba conhecendo uma família britânica, composta pelo casal Paddy (James McAvoy) e Ciara (Asling Francioni), assim como o filho Ant (Dan Hough).

Após o desenvolvimento de um vínculo de amizade, os americanos foram convidados pelos europeus para passar um fim de semana na casa de campo da família, que fica em um local completamente isolado. Convicto de que seria uma experiência agradável, o casal aceita a oferta.

Entretanto, os dias entre amigos logo se tornam um pesadelo. Isso porque os britânicos começam a agir de forma estranha, com destaque para a agressividade de Paddy – o que rendeu elogios à atuação de James McAvoy.

Além disso, a dúvida sobre quem realmente é o dono da casa passa a rondar a cabeça dos visitantes enquanto a desconfiança aumenta. Quando percebe que, de fato, há algo de errado, a família americana se vê em uma situação de lutar pela própria sobrevivência.

Sinopse

Não Fale o Mal é uma nova versão do filme dinamarquês dirigido por Christian Tafdrup, Speak No Evil. Nessa adaptação americana, dirigida e roteirizada por James Watkins, a trama acompanha uma família dos Estados Unidos que, após se aproximar de uma família britânica durante suas férias na Europa, aceita um convite para passar um final de semana em sua casa de campo. Inicialmente, o cenário parece perfeito, oferecendo uma pausa tranquila. No entanto, o que deveria ser um fim de semana relaxante logo se transforma em um pesadelo sombrio. Os anfitriões, Paddy (James McAvoy) e Ciara (Aisling Franciosi), começam a agir de forma estranha, revelando uma violência perturbadora e traços de maldade sobrenatural. Ben (Scoot McNairy) e Louise Dalton (Mackenzie Davis), os visitantes, se veem presos em um jogo sinistro do qual desconhecem as regras, sem saber como escapar da situação cada vez mais aterrorizante.

Semana do Cinema

A partir desta quinta, tanto o cinema Moviecom, no Tivoli Shopping, quanto o Multiplex, no Villa Multimall, aderem à Semana do Cinema, que oferece todos os ingressos a R$ 12 até quarta-feira (18). Além disso, haverá promoção nos combos de pipoca e refrigerante. A ação é encabeçada pela Feneec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas).

Confira a programação da semana

Moviecom – Tivoli Shopping

Não Fale o Mal

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 16h45 e 21h10.

Deadpool & Wolverine

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 16h40 e 19h15.

Meu Amigo Pinguim

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 14h40 e 19h.

Os Fantasmas Ainda Se Divertem

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 17h e 21h45.

Robô Selvagem

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 15h40 e 19h50.

Divertida Mente 2

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 14h30

É Assim que Acaba

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 14h20 e 19h10

Meu Malvado Favorito 4

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 17h10

Hellboy e o Homem Torto

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 21h50

Longlegs: Vínculo Mortal

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 22h

Vovó Ninja

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 13h40

Multiplex – Villa Multimall

Os Fantasmas Ainda Se Divertem

Qui., Sex., Sáb,. Dom., Seg., Ter. e Qua. – 15h, 17h10 e 19h20

Qui., Sex., Sáb,. Dom., Seg., Ter. e Qua. – 21h30 (leg.)

Meu Amigo Pinguim

Qui., Sex., Sáb,. Dom., Seg., Ter. e Qua. – 19h

Qui., Sex., Sáb,. Dom., Seg., Ter. e Qua. – 21h20 (leg.)

É Assim que Acaba

Qui., Sex., Sáb,. Dom., Seg., Ter. e Qua. – 14h, 16h30 e 19h

Qui., Sex., Sáb,. Dom., Seg., Ter. e Qua. – 21h30 (leg.)

Robô Selvagem

Qui., Sex., Sáb,. Dom., Seg., Ter. e Qua. – 14h20

Deadpool & Wolverine

Qui., Sex., Sáb,. Dom., Seg., Ter. e Qua. – 16h20