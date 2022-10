Adão Negro estreia nos cinemas nesta quinta-feira

Novo filme da DC Comics apresenta um herói com uma visão deturpada sobre fazer justiça

Longa introduz o anti-herói ao universo da DC, contando sua origem e trajetória - Foto: Divulgação

Com Dwayne Johnson, o The Rock, no papel de protagonista, Adão Negro estreia nos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira (20). O novo filme da DC Comics apresenta um herói com uma visão deturpada sobre fazer justiça.

Embalada pela ideia de que heróis não matam, mas Adão Negro sim, a história introduz o anti-herói ao universo da DC, contando sua origem e trajetória desde que era um escravo no país Kahndaq, ainda como Teth-Adam, filho do faraó Ramessés II. Antes de morrer, o filho de Teth se sacrifica para salvar a vida do pai.

Mas ele é agraciado e consumido por poderes mágicos e assim ressuscita, sendo transformado em um feiticeiro. Agora, Teth tem super força, velocidade, resistência, capacidade de voar e de disparar raios.

No alter ego de Adão, ele liberta seu povo da escravidão em Kahndaq, mas é aprisionado logo depois. Quase cinco mil anos após receber os poderes, já no século XXI, um grupo de caçadores de relíquias o liberta no Oriente Médio.

Imediatamente Adão Negro é encarado como ameaça pela oficial do alto escalão do governo americano Amanda Waller (Viola Davis), que coloca o grupo de heróis Sociedade da Justiça para anular o alvo. A Sociedade é composta por Esmaga-Átomo (Noah Centineo), Cyclone (Quintessa Swindell), e Gavião Negro (Aldis Hodge).

O Senhor Destino (Pierce Brosnan) também faz parte da Sociedade da Justiça, e é ele que, com os seus poderes, vê os possíveis destinos do herói: ser o destruidor ou o salvador do mundo.

Em meio ao dilema de fazer justiça sem se importar com os meios ou até mesmo as mortes, Adão enfrenta não só seu possível destino avassalador, mas um grupo de heróis que pretendem controlá-lo, enquanto tenta derrotar o vilão Sabbac (Marwan Kenzari), que conseguiu seus poderes com monstros e precisa conjurar demônios para acessá-los.

QUADRINHOS. Nas HQs, a família inteira de Teth-Adam é escravizada e morta, restando apenas seu sobrinho Aman. Na tentativa de tirá-lo da prisão, Adão acaba sendo mortalmente ferido pelos guardas.

Mas Adam não desiste do tio moribundo, e magicamente são transportados para a Pedra da Eternidade, onde são recebidos pelo mago Shazam.

O mago, considerando Adam puro, oferece-lhe o papel de libertar Kahndaq, o torna um campeão e concede seus poderes ao menino, que só aceita a tarefa se Shazam curasse o tio. Os poderes poderiam ser compartilhados com Adrão Negro, que foi com o sobrinho salvar o país.

Durante o confronto, Adão estava decidido a matar os ditadores para livrar o país, mas Adam não concordava com a atitude do tio. Então o anti-herói acaba matando o sobrinho encarando o ato como necessário para o bem maior.

O Adão Negro fica conhecido como o salvador de Kahndaq e pela lenda de ter derrotado os Sete Pecados. Nos quadrinhos ele tem mais poderes do que no filme e acaba se tornando o antagonista do mago Shazam. *Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira