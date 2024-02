Acervo, silêncio e brinquedoteca: usuárias contam vantagens de frequentar a Biblioteca Municipal de Americana

Biblioteca Municipal de Americana - Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

A profundidade com que os livros apresentam diferentes assuntos, o acervo abrangente, o ambiente silencioso em que se cultiva o respeito à leitura e até mesmo a convivência com os colaboradores foram motivos para a engenheira civil Jheniffer Santiago, de 33 anos, se tornar uma frequentadora assídua da Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, de Americana, desde a infância.

“Eu buscava as enciclopédias, Guia dos Curiosos, queria saber de tudo um pouco. Física, geografia, autoconhecimento, conhecimentos variados, literatura mesmo, jornais para saber o que aconteceu em datas específicas”, lembra ela, que cursava a 4ª série do Ensino Fundamental I quando adquiriu o hábito de frequentar o local.

Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, no Centro – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

“Gosto do ambiente da biblioteca porque é silencioso. Hoje leio bastante e casa e é muito difícil, barulhento. Na biblioteca tem aquele respeito à leitura, é gostoso. Lá você tem calma, tranquilidade, para entender o que está lendo”, acrescenta Jheniffer, moradora da Vila Margarida.

Hoje, a engenheira civil confessa visitar a Biblioteca com frequência menor, até porque um pequeno acervo foi montado em sua casa, também com a colaboração dos filhos, de 12 e 11 anos. Mas o gosto pela leitura e pelo ambiente da biblioteca é compartilhado com eles, seja participando de sessões de filmes no local ou passando horas descobrindo o conteúdo das prateleiras.

Assim como Jheniffer, a professora Luciene Lenhare Remédio, de 39 anos, tem filhos gêmeos de 5 anos que adoram frequentar a biblioteca municipal, especialmente nas férias de dezembro, janeiro e julho, quando não têm acesso à biblioteca escolar.

“Eu acho muito legal e os meninos gostam muito da brinquedoteca, que é muito organizada e os brinquedos estão em ótimo estado. Quando entramos na salinha dos livros, eles querem muito passear pelas prateleiras. Sempre tem a bibliotecária que auxilia, mostra exemplares para a idade deles”, elogia a moradora do bairro Santo Antônio.

Apesar das vantagens, ela destaca a dificuldade para estacionar como um empecilho para a família frequentar ainda mais o local. “Com duas crianças, andar no centro é mais complicado e temos que pagar o estacionamento. Se não, a gente iria mais”, queixou-se.

Quem é o leitor da Biblioteca Municipal?

Pelo menos 70% dos leitores da Biblioteca Municipal são mulheres, segundo o orientador cultural Leonardo Luciano, um dos administradores.

Além disso, ele explica que há uma porção considerável de pessoas com mais de 40 anos de idade, leitores mais frequentes. Em seguida, familiares que emprestam livros para crianças, adolescentes e jovens adultos, que buscam lançamentos e livros das séries mais famosas. Finalmente, vêm os usuários universitários. As crianças são mais presentes nos períodos de férias escolares.

“As bibliotecas públicas sofrem com a falta de atualização de seus acervos. Os estudantes atualmente utilizam mais a Internet, livros digitais e as bibliotecas de seus cursos, nas faculdades”, considera Leonardo.

Hoje o acervo possui 56.718 itens, sendo 26.859 livros, 11.386 periódicos, 13.320 recortes de jornais e 5.154 gibis. Doações são bem-vindas, desde que as obras são estejam danificadas, faltando páginas, com folhas soltas, infectadas por fungos ou insetos, com sinais de contato com água ou outros danos físicos. Doações pequenas podem ser entregues presencialmente e maiores, com agendamento.

Todo material é avaliado e somente aqueles considerados de interesse serão aproveitados. Os itens podem ser destinados ao acervo, ou à reserva técnica, utilizados em projetos culturais, permutados, distribuídos ou ainda simplesmente descartados. O acesso e uso dos materiais incorporados ao acervo passam a ser regulamentados pela Biblioteca.

À pedido do LIBERAL, a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) divulgou um balanço de público e atividades realizadas na Biblioteca Municipal no ano passado, bem como os livros mais procurados, que passam a ser divulgados em três listas, dando uma visão mais ampla do acervo.

Totalizações de 2023

Público

Usuários: 15.563

15.563 Eventos: 1.113

Atendimento

Atendimentos presenciais: 27.964

27.964 Atendimentos remotos: 8.970

8.970 Empréstimos: 22.007

22.007 Novos cadastros: 1.418

Serviços

Distribuição de livros e periódicos: 18.365

18.365 Manutenção / Restauração: 5.377

5.377 Visualizações do site: 16.723

Atividades e eventos

Cine: 21

21 Contações: 2

2 Exposições: 8

8 Feiras de Troca de Livros: 2

2 Visitas Guiadas: 12

Livros mais emprestados

Literatura

1 – Verity (Colleen Hoover)

2 – O Homem de Giz (C. J. Tudor)

3 – Um caso perdido (Colleen Hoover)

4 – Todas as suas imperfeições (Colleen Hoover)

5 – 1984 (George Orwell)

6 – Teto para dois (Beth O’Leary)

7 – Crime e Castigo (Fiodor Dostoievski)

8 – Inferno (Dan Brown)

9 – Sem esperança (Colleen Hoover)

10 – Depois De Você (Jojo Moyes)

Infantojuvenis

1 – Série Diário de um Banana (Jeff Kinney)

2 – As Crônicas de Nárnia, (C. S. Lewis)

3 – Harry Potter e a Pedra Filosofal (J. K. Rowling)

4 – Série Diário de uma garota nada popular (Renée Rachel Russell)

5 – Amor & Gelato (Jenna Evans Welch)

6 – A Seleção (Kiera Cass)

7 – Jogos Vorazes (Suzanne Collins)

8 – Minha vida fora de série (Paula Pimenta)

9 – Como treinar o seu Dragão (Cressida Cowell)

10 – Quero ser Belo (Tânia Alexandre, Martinelli)

Assuntos Gerais