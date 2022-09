Acervo do Museu de Arte Moderna vem ao Instituto CPFL Campinas

Exposição mostra a consolidação do modernismo no país e celebra centenário

A Galeria de Arte do Instituto CPFL, em Campinas, recebe até 10 de dezembro a exposição “Arte Moderna na Metrópole: 1947-1951”. A mostra reúne 45 obras do acervo do MAM (Museu de Arte Moderna) de São Paulo. São trabalhos de artistas renomados da arte moderna brasileira e que mostram a consolidação do modernismo no país. A entrada é gratuita.

Com curadoria de José Armando Pereira da Silva, a mostra traz obras de artistas como Aldo Bonadei, Alfredo Volpi, Emiliano Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral e Victor Brecheret.

‘Paisagem’, de Tarsila do Amaral, é uma das obras que podem ser vistas na mostra – Foto: Divulgação

A exposição é uma retrospectiva de mostras realizadas na antiga Galeria Domus. Inaugurada um ano antes do MAM, em 1946, ela foi ponto de referência no cenário artístico paulistano.

A exposição celebra o centenário do modernismo, inaugurado com a Semana de Arte Moderna de 22. A mostra terá agenda para atender escolas e grupos de visitas guiadas. As visitações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados e feriados, das 10h às 16h.

O agendamento para grupos é no monitoriainstitutocpfl@gmail.com, ou então pelo WhatsApp (19) 99818-4607.