Ação vai pintar 2º maior muro de grafite do País em Hortolândia

Pintura realizada em uma das últimas edições do festival - Foto: Júlio César dos Santos Souza / Divulgação

O 6° Festival Jacuba de Grafitti vai pintar o segundo maior muro de grafite do País neste final de semana, em Hortolândia. A informação é da Secretaria de Cultura de Hortolândia, que promove o evento. Um muro de 1,5 mil metros quadrados será transformado pelo trabalho de 120 artistas – o maior do Brasil fica em Barra Mansa (RJ) e tem 8,5 mil metros quadrados. A obra de arte coletiva terá como tema “Água”, buscando conscientizar sobre a importância de preservação da natureza.

O muro que será transformado pertence à ETA (Estação de Tratamento de Água) do Jardim Boa Esperança. O trabalho será realizado no sábado (18) e domingo (19), das 9h às 17h, com entrada gratuita. O 6° Festival Jacuba de Grafitti é uma organização da Prefeitura de Hortolândia em parceria com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

O festival recebeu 284 inscrições e selecionou 120 artistas de 16 estados brasileiros. Eles trarão para a região diferentes traços e estilos, como realismo, personagens, abstrato, figurativo e letras.

“Será um dos maiores eventos de grafite dos últimos tempos na região, marcado pela diversidade cultural, de raça e de gênero, com a participação de artistas de vários estados do Brasil. Isso só será possível pela importante parceria com a Secretaria de Cultura da Prefeitura de Hortolândia e com a Sabesp, que valorizam a arte do grafite, uma importante ferramenta para promover o acesso à arte e à transformação social”, declarou o artista Kranium, da Equipe Jacuba Graffiti, responsável pela idealização e produção do evento.

Evento

O 6° Festival Jacuba de Grafitti também terá animação com DJ, pipoca gratuita e feira com produtos e trabalhos dos artistas. O encerramento será com uma oficina gratuita de grafite para crianças e adolescentes da entidade assistencial Núcleo Vinde a Mim. A atividade tem início na quarta-feira (22), Dia Mundial da Água, e termina na sexta-feira (24) com visita à ETA Jardim Boa Esperança.

“Durante a oficina, vamos ensinar para essa galera o básico da arte do grafite, desde o esboço no papel até a experiência prática com o spray. Queremos com esse tipo de atividade fomentar a identificação e formação de novos artistas, além de estimular o grafite como profissão”, disse Kranium, que também é arte-educador e produtor cultural. A ETA Jardim Boa Esperança fica na Rua Sergipe.