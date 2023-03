Ação social troca livros por doações em Americana

Iniciativa do escritor João Rodella vai destinar alimentos para a Fundação Letícia Duarte

O escritor João Rodella, de Americana, fará neste sábado (18) uma ação de troca de livros por doações de alimentos para a Fundação Letícia Duarte. Serão disponibilizados 240 exemplares de “Polpa de Caqui”, uma autopublicação do autor. A troca será feita das 9h às 14h30, no Sebo Estação Cultura, no Centro de Americana.

Os livros podem ser trocados por um quilo de arroz, um quilo de feijão ou um litro de óleo. Todas as doações serão entregues à Fundação Letícia Duarte, que mantém uma creche filantrópica em Americana.

“Polpa de Caqui” é uma seleção de frases. “É um livro de citações e máximas. Muitas vieram de leituras que anotei, como livros e jornais, mas a maioria são minhas mesmo”, contou João Rodella.

Prestes a completar 86 anos, o escritor faz ação de troca de livros pela oitava vez em Americana. Em todas, banca a impressão dos exemplares e distribui em troca das doações.

A iniciativa nasceu de uma promessa feita por ele após ser desenganado por médicos em 2010. Uma segunda ação está prevista para 10 de junho para ajudar o Albergue Fraternidade Guardiões da Imaculada.