A última aventura de um lendário herói

“Indiana Jones e a Relíquia do Destino” encerra franquia consagrada do famoso arqueólogo

A última aventura do arqueólogo mais famoso da história estreia nesta quinta-feira (29) nos cinemas da região. “Indiana Jones e a Relíquia do Destino” traz Harrison Ford de volta ao papel que o consagrou na indústria do audiovisual. O longa tem direção de James Mangold. Diretor dos longas anteriores da franquia, Steven Spielberg aparece ao lado de George Lucas como produtor executivo, e John Williams volta como responsável pela trilha musical.

Harrison Ford está de volta na pele do arqueólogo mais famoso do cinema; nova aventura marca sua despedida – Foto: Lucasfilm / Divulgação

A nova produção da Lucasfilme se passa em 1969, no contexto da Guerra Fria e da Corrida Espacial. Indy passou mais de uma década ensinando no Hunter College, em Nova York, e está prestes a se aposentar. Em seu apartamento onde vive sozinho, ele luta para se encaixar em um mundo que parece tê-lo superado. Mas tudo muda depois da visita de sua afilhada Helena Shaw (interpretada por Phoebe Waller-Bridge), que procura uma relíquia rara que seu pai confiou a Indy anos antes e que supostamente teria o poder de localizar fissuras no tempo.

Vigarista, Helena rouba o artefato e foge do país para vendê-lo. Indy então tira a poeira de seu chapéu para ir atrás dela. Enquanto isso, o velho inimigo Jürgen Voller (Mads Mikkelsen), um ex-nazista que trabalha para o programa espacial dos EUA, tem seus próprios planos para a relíquia, em um esquema que poderia mudar o curso da história mundial.

O filme é o quinto da franquia, que estreou em 1981 com “Indiana Jones: Os Caçadores da Arca Perdida”. A produção buscou contar um novo e último capítulo dessa história, honrando os acontecimentos e os personagens que conquistaram o público.

“O desafio óbvio é que você está retornando a um gênero sem refazer o elenco. Você tem o mesmo ator que estava interpretando isso aos 30 anos agora com 70 anos. O que talvez tenha sido percebido como desvantagem era, na verdade, a grande vantagem. Você tinha que trabalhar com a ideia de que o que acontece no final das histórias das pessoas pode ser tão fascinante quanto o que acontece no início delas”, disse o roteirista Jez Butterworth em entrevista à Lucasfilme.

Icônicos personagens marcaram a carreira de Harrison Ford, como Han Solo (Star Wars) e Rick Deckard (Blade Runner). Mas o ator sempre sentiu uma afinidade especial por Indiana Jones e pedia aos produtores por uma última aventura. A abordagem proposta pelo roteiro agradou o ator, indo ao encontro da percepção que ele tem do personagem.

“Não evitamos o fato de que a Indy envelheceu 40 anos durante o período em que estivemos contando sua história – nós a abraçamos. Enfrentamos os desafios que ele enfrentou e trouxemos uma verdadeira humanidade e calor para a história. É um notável trabalho de imaginação que foi realizado para conceber o contexto em que a história se passa. Muito ousado, excitante e corajoso”, defende Ford.

Quem promete trazer um frescor à franquia é Phoebe Waller-Bridge, famosa por sua aclamada série de comédia “Fleabag”. “Você sabe que há um maldito relógio suíço inteligente operando por trás daqueles olhos, e é melhor você ter cuidado. Ela é afiada e rápida. Então, quem melhor para ter Harrison brincando do que alguém com toda essa habilidade?”, destacou o diretor.

Com 152 minutos, “Indiana Jones e a Relíquia do Destino” tem classificação indicativa de 14 Anos.