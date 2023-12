A trilha sonora de 2023

As músicas podem despertar emoções e o Caderno L foi às ruas para saber as canções que marcaram o ano das pessoas

Dizem que a música é capaz de despertar emoções a partir daquilo que está sendo vivido em determinado momento. Alegria, amor, angústia, solidão e afeto são só alguns dos sentimentos que podem ter acompanhado o ano de 2023 de alguém, e atenuados pela trilha sonora de cada um. O LIBERAL foi ao Centro de Americana para descobrir as músicas que marcaram o ano das pessoas.

“Acredito que a música acompanha as passagens da nossa vida, nosso crescimento como pessoa, as dificuldades das diferentes fases da vida. A música está sempre conosco, por isso que com o passar dos anos escutamos estilos, gêneros diferentes de música”, disse o professor de música Matheus Nadin, de Americana.

O significado da música “Andarilho” veio à tona em um momento de ressignificação para Arthur Paião – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Ele aponta que, mesmo a música em questão não tendo uma reflexão profunda, é possível que ela marque uma pessoa. Isso acontece porque o gosto está para além da letra, mas também envolve a batida dela (ritmo), a harmonia (sequência de notas), “ou simplesmente porque achamos a voz do cantor bonita, mesmo sem entender uma palavra daquela música, como é nos casos de músicas estrangeiras”.

“Se estamos felizes, colocamos uma música agitada para dançar, se estamos cansados, colocamos uma música mais acústica calma para descansar”, disse.

A música faz parte do dia a dia, seja em uma festa, durante a faxina, ou nos fones de ouvido de alguém que está fazendo seu percurso diário de ônibus ao trabalho. Ela pode ser marcante e, neste fim de ano, o Caderno L perguntou quais foram.

“Deixa eu te levar pra tomar um café/No meu mundo favorito”. É assim que começa a música que marcou o 2023 do artista Artur Paião, 23, de Americana. “Andarilho”, da cantora Majur, foi a canção de uma paixão vivida por ele neste ano. Porém ela foi ressignificada depois de um tempo.

“Eu descobri que essa música não é sobre se apaixonar por alguém, é sobre se apaixonar por si mesmo”, disse. O significado veio a calhar quando o relacionamento terminou.

Músicas marcam momentos, assim como foi para Sandra Francisca – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A melodia e mensagem que a música Photograph, do britânico Ed Sheeran, passa e carrega para a ajudante de produção Sandra Francisca de Souza Sampaio, 40, foi o motivo para a canção ter marcado o ano dela.

“Nós guardamos esse amor em uma fotografia/Fizemos essas memórias para nós mesmos/Onde nossos olhos nunca estão se fechando/Nossos corações nunca foram quebrados/E o tempo está congelado para sempre”, são os versos que embalaram a primeira valsa de Sandra com seu marido. Em 2023 eles completaram um ano de casados.

As “mensagens de vida” e “vibe” – sentimento transpassado – pelas músicas da banda Charlie Brown Jr. marcaram o ano do influenciador Filipe Vieira, 23. Em específico, “Como Tudo Deve Ser”, sobre sonhos que temos na vida.

Os ritmos de “Mary On a Cross”, da banda Ghost, e “Estrela”, do cantor Thiaguinho, foram as músicas trilhas sonoras do vendedor Raphaell Moia e da estilista de cílios Taynara Arruda, respectivamente.

As mais escutadas do Brasil

A música “Nosso Quadro”, da sertaneja Ana Castela, foi a mais reproduzida no Spotify Brasil neste ano

No top 10 das músicas mais escutadas no Spotify Brasil durante o ano de 2023, nove são músicas sertanejas. O gênero é conhecido por letras sobre situações amorosas, seja descrevendo um relacionamento ou um término.

Dentre o top 5, a música que levou o pódio do ano foi “Nosso Quadro”, da Ana Castela, descrevendo um possível futuro caso um romance tivesse dado certo. Em seguida está “Leão”, música póstuma de Marília Mendonça, logo a frente de “Erro Gostoso”, de Simone Mendes; “Bombonzinho”, de Israel & Rodolffo e Ana Castela; e “Seu Brilho Sumiu”, de Israel & Rodolffo e Mari Fernandez.