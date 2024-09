O drama cristão “A Forja: O Poder da Transformação” chega aos cinemas da região nesta quinta-feira (25). A obra conta a história do jovem Isaías Wright (Aspen Kennedy), de 19 anos, que recebe um ultimato de sua mãe, Cynthia (Priscilla Shirer), e encontra na fé o seu poder de superação.

Desempregado e sem direção, Isaías passa a maior parte do tempo jogando basquete e videogames. Entretanto, a mãe solteira se incomoda com a situação e impõe que o jovem consiga um emprego para ajudar a pagar o aluguel. Caso contrário, terá de deixar a casa.

“A Forja: O Poder da Transformação” chega aos cinemas nesta quinta-feira – Foto: Affirm Films/Divulgação

Após idas e vindas, o personagem principal encontra o empresário Josué Moore (Cameron Arnett), que emprega Isaías e acredita no potencial do garoto. Além disso, o empreendedor se torna uma espécie de mentor para o jovem, o ensinando valores cristãos.

“A Forja: O Poder da Transformação” é dirigido pelos irmãos Alex e Stephen Kendrick. A dupla é responsável por outros filmes cristãos como “Prova de Fogo”, “Quarto de Guerra” e “Mais que Vencedores”. Alex, que também atua como roteirista no filme, ressaltou a relação com o Brasil.

“Fiquei muito encorajado pelo apoio entusiasmado da igreja brasileira quando “Mais que Vencedores” foi lançado, em 2019. Estou ansioso para me reconectar com nossos parceiros e amigos do Brasil com o lançamento de “A Forja” este ano. Os brasileiros são anfitriões incríveis”, declarou via assessoria de imprensa.

Sinopse

Um ano depois de encerrar o ensino médio, o jovem Isaías Wright não tem planos para o futuro e é desafiado por sua mãe solo e um empresário de sucesso a começar a traçar um rumo melhor para sua vida. Ele passa a ser discipulado pelo seu novo mentor, conta com orações de sua mãe e de uma guerreira de orações, Dona Clara, e começa a descobrir o propósito de Deus para sua vida.



Outro filme que será exibido pela primeira vez nesta semana é “Coringa: Delírio a Dois”. Estrelado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga, a produção é uma sequência de “Coringa”, de 2019, que rendeu o Oscar de Melhor Ator para Phoenix e Melhor Trilha Sonora para a Warner Bros.

Tanto no Moviecom, do Tivoli Shopping, quanto no Multiplex, do Villa Multimall, o filme será exibido em sessões especiais na quarta-feira (2). A partir da quinta (3), data da estreia oficial, a obra entrará na programação de toda a semana.



Moviecom – Tivoli Shopping

A Forja: O Poder da Transformação

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg. e Ter. – 16h30 e 19h

Qua. – 15h20 e 17h50

Coringa: Delírio a Dois

Qua. – 18h45, 20h20 e 21h30

Transformers: O Início

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 16h50, 19h10 e 21h20

Sáb. e Dom. – 14h40, 16h50, 19h10 e 21h20

Pacto de Redenção

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 17h e 19h20

Juvenal e o Dragão

Qui., Sex., Seg. e Ter. – 14h50 e 16h

Sáb. e Dom. – 14h20 e 16h

Qua. – 15h15

Os Fantasmas Ainda Se Divertem

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg. e Ter. – 16h30 e 19h

Qua. – 21h40

Deadpool & Wolverine

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg. e Ter. – 21h40

É Assim que Acaba

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg. e Ter. – 16h30 e 19h

Meu Malvado Favorito 4

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg. e Ter. – 17h40

Qua. – 16h50

Não Fale o Mal

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg. e Ter. – 21h50

Princesa Adormecida

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h10

Vovó Ninja

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h

A Menina e o Dragão

Sáb. e Dom. – 15h

Jung Kook: I Am Still

Sáb. e Dom. – 14h30

Multiplex – Villa Multimall

A Forja: O Poder da Transformação

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 14h, 16h30 e 21h30

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 19h (leg.)

Coringa: Delírio a Dois

Qua. – 21h

Qua. – 19h (leg.)