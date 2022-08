‘A Fera’, thriller estrelado por Idris Elba, estreia nos cinemas nesta quinta-feira

Uma jornada de cura emocional acaba se transformando em uma luta pela sobrevivência. Essa é a premissa do filme “A Fera”, novo thriller estrelado por Idris Elba que chega nesta quinta-feira aos cinemas da região. A direção é de Baltasar Kormákur, de “Evereste” (2015).

A história começa quando Dr. Nate Daniels (Idris Elba) e suas filhas Meredith e Norah (vividas por Iyana Halley e Leah Jeffries) estão lidando com a perda recente da mãe. Nesse processo, resolvem fazer uma viagem à África do Sul, país onde Nate conheceu a esposa. A família fica na reserva gerenciada por Martin Battles (Sharlto Copley), um biólogo e amigo de longa data.

O caminho desses personagens em luto vai se cruzar com um enorme leão que teve sua alcateia dizimada por caçadores. O animal enxerga todos os humanos como inimigos e começa a persegui-los. Na luta pela sobrevivência, Nate fará de tudo para proteger as filhas e reconquistar a confiança delas. O drama familiar é o mote dessa história.

O longa propõe uma reflexão sobre o respeito às criaturas e lugares selvagens – Foto: Divulgação

“Vemos filmes em que o antagonista é uma fera ou um animal e nossos heróis estão sendo perseguidos. Mas ‘A Fera’ mescla uma dinâmica familiar na qual investimos com os aspectos de suspense”, disse Idris Elba em entrevista à Universal Pictures.

Em busca de realismo, o filme teve locações feitas na África do Sul, em uma localidade na fronteira com a Namíbia. “Sabíamos que teríamos uma família em perigo e fizemos uma escolha muito ponderada sobre filmar na selva da África do Sul. Isto não é uma tela verde, não foi filmado em algum estúdio no meio de uma cidade americana. Queríamos filmar no próprio ambiente para fazer esses grandes planos gerais que levam o espectador para dentro da floresta”, explicou o produtor Will Packer.

AMEAÇA. Por outro lado, o leão que ameaça a família foi criado usando CGI (Computer Graphic Imagery, imagens geradas por computador). Segundo a Universal Pictures, a tecnologia usada é de última geração, mas conferir realismo às cenas foi um desafio para a equipe. Durante as gravações, um dublê humano serviu como uma referência visual do leão.

“Baltasar e eu conversamos sobre o enorme leão-do-atlas, que está quase extinto, como referência. Quando essa coisa atinge o carro, você sente o carro se mover. Este não é um leão comum; este leão é enorme. É como um carro batendo em outro carro. Passamos muito tempo dando ao público uma noção da escala desse leão e seu poder. Além disso, é um predador incrivelmente inteligente e calculista”, contou Idris Elba.

Ao longo do filme, é trabalhada a ideia que o leão está perseguindo os humanos como uma resposta ao ataque que sofreu. O longa propõe uma reflexão sobre o respeito às criaturas e lugares selvagens, e o que acontece quando a natureza contra-ataca. Com 96 minutos, o filme tem classificação indicativa de 14 anos.