‘A Família Addams – O Musical’ abre inscrições para audições

A Catavento Brasil abriu inscrições para interessados em participar das audições para o espetáculo “A Família Addams – O Musical”. A academia de artes situada em Nova Odessa busca atores, cantores, bailarinos e aspirantes ao universo artístico para trabalharem na montagem.

Os interessados em participar devem preencher formulário no site www.cataventobrasil.com.br/audicao. Após se inscrever, os candidatos vão receber as instruções completas sobre a seleção. A audição para escolha do elenco será no dia 19 de março, às 9h, na sede da Catavento Brasil. Os candidatos devem apresentar uma música em português já cantada em outros musicais e interpretar uma cena teatral.

A montagem se inspira na produção que percorreu os palcos da Broadway – Foto: Divulgação

A Família Addams nasceu de quadrinhos publicados na década de 1930 que satirizavam a família americana ideal. Os personagens que apreciam o macabro e o sobrenatural foram adaptados várias vezes para as telonas. A mais recente produção com os personagens foi a série “Wandinha”, sucesso da Netflix lançado no ano passado.

MONTAGEM

O musical que será montado pela Catavento Brasil se inspira na produção que percorreu os palcos da Broadway, em Nova York. Ele conta a história de amor entre Wandinha e Lucas Beineke, que veio de uma família tradicional e não tem a menor familiaridade com os hábitos peculiares dos Addams.

Na trama, envolta por impactantes coreografias e belas canções, a jovem busca a todo custo esconder de sua mãe, Mortícia, a paixão por alguém que pode levá-la para o bom caminho.

“Os Addams transcendem gerações. Mesmo tão peculiares e com hábitos estranhos, conseguimos nos identificar em alguns aspectos”, disse o diretor artístico do espetáculo, Lucas Frigeri.

A montagem da Catavento Brasil terá novos personagens, cenas exclusivas, efeitos especiais e cenografia grandiosa. Mais informações pelo telefone (19) 3363-6194.