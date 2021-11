Cia. Arte Móvel de Teatro retoma as apresentações presenciais

A Cia Arte Móvel de Teatro, de Santa Bárbara d’Oeste, elaborou uma semana com espetáculos, palestras e oficina em vários espaços de cultura do município. A programação teve início no dia 6 e prossegue até o próximo sábado (13). O evento marca a volta do grupo aos palcos, e comemora seus 12 anos de existência.

O espetáculo Os Fabulantes será apresentado sexta-feira no Anfiteatro Municipal Detinha Dagnoni – Foto: Evandro Felix / Divulgação

As atrações são direcionados principalmente para o público infanto juvenil. Ao todo, são sete espetáculos, palestras e a oficina com o jornalista, dramaturgo e crítico teatral brasileiro Dib Carneiro Neto realizada no último domingo.

A Cia Arte Móvel é formada por Lays Ramires, Otávio Delaneza, Brunna Oliveira, Gabriel Mazon, Helton Carlos e Vinícius Pestana.

Segundo Lays, durante o período longe dos palcos os produtores continuaram pesquisando e produzindo para o retorno presencial e híbrido.

“A pandemia não nos limitou, pelo contrário. Acreditamos num teatro pensado para a criança, temos total respeito por elas, para que as emoções possam ser respeitadas e legitimadas. Para cada espetáculo, pesquisas e reflexões”, afirma Lays Ramires.

Durante a Semana Arte em Movimento, a programação inclui os espetáculos; Por Ti, Por Tão, Coração que abriu as apresentações, Trovoa, Pinocchio – Olhos de Madeira, Casulo, Os Fabulantes, E o Sol Avermelhou, além do espetáculo “N”, uma das poucas peças não voltadas exclusivamente para o público infantil.

Para acompanhar os espetáculos, o público deve fazer a reservas dos ingressos através do site: www.ciaartemovel.com.br/arte-em-movimento. As atrações atendem as diretrizes sanitárias do Plano São Paulo, e o Protocolo de Retomada de Santa Bárbara d’Oeste.

Programação:

10/11 Quarta

20h00 Casulo.

Local: Teatro Municipal Manoel Lyra – R. João XXIII, 61 – Centro

11/11 Quinta

20h00 “N”.

Local: Teatro Municipal Manoel Lyra – R. João XXIII, 61 – Centro

12/11 Sexta

10h00 Os Fabulantes.

Local: Anfiteatro Municipal Detinha Dagnoni – Avenida Monte Castelo, 1.000, Jardim Primavera – térreo (Prefeitura)

20h00 Por ti, por tão, coração.

Local: CEU das Artes – Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II

13/11 Sábado

16h00 Palestra Perspectivas da Produção Cultural e Projetos Artísticos, com Lays Ramires.

Local: Biblioteca Léo Sallum – Rua do Algodão, 1.450, Cidade Nova

20h00 E o sol avermelhou.

Local: CEU das Artes – Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II