‘A Bela e a Fera’ traz magia dos contos de fada a Americana

Espetáculo será apresentado neste final de semana, no Teatro Municipal, contando a tradicional história que encantou várias gerações

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe neste final de semana o espetáculo “A Bela e a Fera”. O clássico conto de fadas infantil sobe ao palco no sábado (3), às 20h. Os ingressos já estão à venda, e há um preço promocional para quem apresentar o anúncio publicado no LIBERAL.

A montagem é inspirada em uma história tradicional francesa publicada pela primeira vez no século 18, escrita por Gabrielle-Suzanne Barbot. A versão original passou por alterações que a deixaram mais leve. A história já ganhou adaptações para os palcos e para o cinema, incluindo a clássica versão da Disney (1992) e um filme (2017) em live-action com a atriz Emma Watson no papel de Bela.

Realizada pela Catavento Brasil, produção tem parceria com a Entretenimento & Cultura – Foto: Divulgação

O conto de fadas se passa em uma pequena aldeia da França. A jovem Bela é inteligente e sonhadora, mas considerada estranha pelos aldeões. Quando seu pai Maurice se perde na floresta, é atacado por lobos e acaba se abrigando em um castelo. Contudo, a construção é dominada por Fera, que o aprisiona.

Para libertar o pai, Bela aceita se entregar no lugar dele. Condenada a ficar no castelo para sempre, a jovem vai embarcar em uma jornada onde precisará ensinar o verdadeiro significado do amor.

Fera é na verdade um príncipe que foi amaldiçoado, e todos os moradores do castelo foram transformados em objetos falantes. A fera, mesmo sendo muito feia, era boa e gentil com Bela. Um dia ele a deixou ir visitar seu pai e quando voltou encontrou a Fera muito doente. Bela, assustada, disse para ela não morrer, disse que a amava e a beijou no rosto.

No mesmo instante, começou uma transformação. A fera deixou de existir e em seu lugar surgiu um lindo príncipe. Quebrado o encanto, o príncipe e a Bela se casaram e foram felizes.

A montagem tem classificação livre. Realizada pela Catavento Brasil, a produção é uma parceria com Entretenimento & Cultura e tem apoio da Prefeitura de Americana.