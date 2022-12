‘A Bela e a Fera’ tem apresentação em Nova Odessa neste domingo

A Praça Central José Gazzetta, em Nova Odessa, recebe neste domingo (18) a apresentação do espetáculo “A Bela e a Fera – Especial de Natal”. A montagem foi produzida pela Catavento Brasil Produções e sobe ao palco às 19h. A entrada é gratuita e integra a programação de Natal promovida pela Prefeitura de Nova Odessa.

Em uma história mágica de Natal, a princesa Bela convida os objetos encantados para viverem uma aventura na tentativa de trazer a magia do Natal de volta para o castelo. Com a ajuda de Angelique, decoradora do castelo, ela tem a missão de fazer o Natal mais bonito de todos os tempos.

A esperança é que Fera volte a acreditar nessa época mágica. Com um espetáculo cantado ao vivo e com os personagens mais amados dessa história, a Bela e a Fera prometem encantar o público.

O espetáculo encerra um ciclo com cinco apresentações da Catavendo Brasil viabilizadas pelo Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Nova Odessa, com recursos do edital Tradição SP do Programa Juntos Pela Cultura, do Governo de São Paulo.

A programação de Natal da Praça Central prossegue na semana que vem com apresentação do Studio Vivi Azenha na quarta-feira (21), às 19h, e do Samba D’Aninha na quinta-feira (22), às 20h30.