A arte que ajuda o próximo

“Ser sambista é ver com os olhos do coração e crer que existe uma solução”. Esse é o lema que o grupo barbarense Samb’Ajuda carrega desde sua criação. O projeto da roda de samba beneficente surgiu há cinco anos de um brincadeira que se tornou um propósito: ajudar o próximo.

O grupo Samb’Ajuda completa cinco anos promovendo rodas de samba beneficentes para beneficiar instituições e famílias carentes – Foto: Eraldo Vaz / Divulgação

Ulisses José da Silva, 39 anos, voz, violão e criador do Samb’Ajuda, conta que o grupo se reuniu graças a um desafio lançado por um amigo, o de se juntarem para uma roda de samba, já que todos eram músicos. A proposta seria aceita apenas com uma condição, a de que a apresentação fosse uma ação beneficente.

O grupo Samb’Ajuda completa cinco anos promovendo rodas de samba beneficentes em prol de instituições e famílias carentes. “Na brincadeira falamos para ele que nós éramos todos ex-músicos e ex-atletas, e que a gente só iria fazer se fosse de maneira beneficente, igual os jogadores quando encerram as carreiras e costumam se apresentar”, contou.

Eles só não contavam que a brincadeira seria levada a sério e que esse amigo arranjaria uma estrutura para que a roda de samba acontecesse. E foi em maio de 2018, na Estação Cultural da Fundação Romi, que o projeto filantrópico que visa realizar atividades sociais e culturais através do samba fez sua primeira apresentação.

A partir disso, o grupo se tornou itinerante e passou por diversos bairros de Santa Bárbara d’Oeste arrecadando fundos e donativos para ajudar instituições e famílias carentes do município. Nesses cinco anos de história, o Samb’Ajuda já arrecadou mais de mil litros de leite e 500 kg de alimentos.

O grupo é composto por 12 músicos e dois organizadores. De acordo com Ulisses, alguns se conheceram ainda na infância, enquanto outros se conhecem por terem se cruzado nas noites de shows em bares, restaurantes e eventos. “O grupo também não tem uma formação fixa, às vezes a gente convida músicos que acabam fazendo uma participação nas apresentações”, disse.

O repertório do Samb’Ajuda é resistência, segundo o criador do projeto. O samba raiz é contemplado nas apresentações do grupo, com canções de Beth Carvalho, Fundo de Quintal, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho e de escolas de samba do Rio de Janeiro.

Mesmo sendo o grupo que ajuda diversas instituições, Ulisses é quem fica agradecido pelo dom concedido aos integrantes e por poder fazer a ação ao próximo com a ajuda de apoiadores. “Enquanto tivermos saúde e vontade de ajudar e fazer o bem, iremos manter o grupo firme para que essa ação continue e que as pessoas se sensibilizem e entrem nessa corrente do bem”, afirmou.

Comemoração. Para comemorar os cinco anos de existência do projeto, o Samb’Ajuda realiza o “Feijuca Beneficente” neste domingo (12). O evento conta com a apresentação do grupo e dos convidados Grupo Badauê e Alessandra Oliveira. A renda arrecadada será revertida a três instituições da cidade. Os ingressos para a Feijuca já estão esgotados.