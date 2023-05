‘A Alegria do Circo’ será tema da Casa do Conto em 2023

Abertura oficial da Casa do Conto será na quarta-feira, com entrada gratuita

A magia do picadeiro vai tomar conta da Casa do Conto, no bairro Carioba, em Americana. Com o tema “A Alegria do Circo”, a programação 2023 será lançada oficialmente na quarta-feira (17), às 19h. A entrada é gratuita.

Entre as histórias que o público vai conhecer no espaço lúdico estão a de um palhaço triste que descobre em sua capacidade de fazer rir a sua vocação, e a de uma bailarina com um defeito que nunca desistiu de seu sonho. Realizado pela contadora de histórias Cristina Lazaretti, a Tininha, o projeto busca trazer valores e esperança aos pequenos apostando no encanto das histórias.

“Sempre tive fascínio pelo circo e tinha muita vontade de trabalhar com isso. É o único lugar onde a criança vai e tem o lúdico, a fantasia. Por meio das histórias, tento ensinar a ter compaixão, a pensar no outro e se amar como é. Às vezes, achamos que temos que ser perfeitos, mas a gente já é como deveria ser”, disse Tininha ao LIBERAL.

A abertura oficial da Casa do Conto 2023 é livre a todos os públicos. O endereço é Avenida Carioba, 113, no Complexo Industrial Carioba.

PROJETO. A Casa do Conto tem sessões diárias de segunda a sexta-feira, às 8h30 e às 13h30, com duração de uma hora, para atendimento de alunos. Grupos e famílias interessadas em participar das sessões devem fazer agendamento pelo telefone (19) 3405-1048. De acordo com Tininha, o objetivo em 2023 é fazer contações também aos finais de semana para atingir mais pessoas, principalmente famílias.

A Casa do Conto integra o Complexo Industrial de Carioba, tombado pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) e Condepham (Conselho do Patrimônio Histórico de Americana) como Patrimônio Histórico de Americana, e está sob a tutela da Secretaria de Cultura e Turismo. O projeto é realizado através de parceria entre as secretarias de Cultura e Turismo e de Educação.