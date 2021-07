40 anos de cultivo à palavra

Grupo americanense de escritores e amantes da literatura completa quatro décadas de existência em 2021, celebrando a data com o lançamento de uma nova antologia

A língua portuguesa é conhecida como a última Flor do Lácio. Assim ela foi chamada pela primeira vez pelo poeta Olavo Bilac por ter sido o último idioma a surgir do latim vulgar, falado na região do Lácio, na Itália. Como flor, foi cultivada nos últimos 40 anos pelo Espaço Literário Nelly Rocha Galassi.

O grupo de escritores e amantes da literatura de Americana completa em 2021 quatro décadas de existência. O Espaço Literário conta atualmente com cerca de 30 membros. Contudo, a pandemia interrompeu as reuniões quinzenais, compostas por leituras de textos de autoria dos membros e estudos da língua portuguesa. A previsão é começar a realizar reuniões on-line em agosto.

Para marcar o aniversário de 40 anos do grupo, será lançado no segundo semestre deste ano uma antologia de textos produzidos pelos membros. A Via Palavra 15 é um dos muitos frutos que surgiram desse cuidadoso cultivo da língua portuguesa.

A semente foi plantada pelas irmãs Nelly Rocha Galassi e Therezinha Rocha Poles, filhas do poeta e jornalista Joaquim Rocha Junior. Autodidatas, se reuniam semanalmente para o estudo da língua portuguesa e da literatura. Junto com a amiga Ivanise Jácome Pântano e com a professora Lúcia Chaine, tinha início a semeadura do grupo.

Ao longo da década de 1980, juntaram-se ao cultivo nomes ilustres, como a historiadora Judith MacKnight Jones e a professora Maria Benedicta Lima Della Torre, autora do livro “O Homem e a Sociedade”, amplamente utilizado nas aulas de sociologia da época.

Atual presidente do Espaço, Maria Lucia Nascimento Capozzi ingressou em 1989 como a novata em meio a muitas mulheres já experientes.

“Levei minha juventude, era a menina do grupo naquele tempo. Eram só senhoras e eu tinha 30 e poucos anos. Propus que se fizesse um estatuto, dinamizei, logo fiquei como vice-presidente. As mudanças foram acontecendo e foi crescendo”, recorda Maria Lucia ao LIBERAL.

A década de 1990 viu o Espaço Literário florescer, ampliando o número de membros, realizando eventos como saraus, leituras públicas, feiras de livros, varais de poesias, palestras em escolas e exposições. Também nesse período, o LIBERAL ofereceu um espaço para divulgação dos trabalhos literários do grupo.

A partir dos anos 2000, o Espaço Literário passou a buscar um local para fixar suas reuniões. Durante um período, o grupo se reunia em uma sala cedida no CCL (Centro de Cultura e Lazer), e por fim encontraram um espaço na Câmara.

Passados 40 anos cultivando o solo e adubando a Flor do Lácio, diversos frutos foram colhidos. Além das coletâneas de textos publicadas a cada dois anos, a Via Palavra, o grupo lançou uma revista e tem diversas publicações individuais. Maria Lucia calcula que os membros do Espaço Literário já publicaram duas centenas de livros.

“É uma grande produção. Muito silenciosa, poucos alcançaram estrelato, na maioria são diletantes. Mas dali já surgiram grandes nomes, como Sônia Barros, Gabriel Goto, Juliano Schiavo, um batalhador com vários títulos, o João Rodella, nosso personagem querido no grupo”, disse Maria Lucia.

“Nossa história é de companheirismo, de amor à literatura, amor à palavra. Somos todos estudiosos”, concluiu a presidente ao LIBERAL.