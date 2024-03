3ª Semana Municipal do Artesão de Santa Bárbara será realizada neste mês

As atividades do evento acontecerão entre os dias 17 e 24 de março

A Semana Municipal do Artesão de Santa Bárbara d’Oeste terá sua terceira edição no período entre 17 e 24 de março, em alusão ao Dia Municipal do Artesão, comemorado no dia 19 de março.

Entre as ações, serão realizadas feira de artesanato, palestras destinadas à especialização dos artesãos, oficinas de artesanato em diversas técnicas artesanais ofertadas pelos artesãos credenciados na Casa do Artesão e pela Fitas Progresso ao público em geral, além da realização de visita técnica destinada aos artesãos barbarenses.

As opções de oficina são variadas: saquinho para bombons, colar de pedra, flores de crochê, porta garrafa de água, coelho coração, laço duplo com gravatinha, coelhinho para colocar bombons e laço catavento com gravatinha.

As inscrições para oficinas serão abertas no dia 5 de março de forma presencial no CAT, na Rua João Lino, 362, no Centro. Haverá a venda opcional e em valor simbólico dos kits de material para cada oficina. Mais informações podem ser obtidas via WhatsApp ou telefone: (19) 3455.7000.

Atendendo a Lei Municipal nº 4.112, a Semana tem por finalidade incentivar o comércio de artesanato, bem como a valorização do artesão e sua importância para a economia criativa local.