3ª FLAAM movimenta cerca de 3 mil pessoas em dois dias

Com receio da onda de calor e tempestade, organização considerou o resultado como satisfatório

A 3ª FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana) alcançou um público estimado em 3 mil pessoas, entre visitantes e expositores. Realizada neste final de semana, evento reuniu 285 atrações, contando com escritores, lançamento de livros, música, entre outras atividades culturais.

O resultado foi encarado como positivo pela organização do evento. A onda de calor, avisos de tempestade e o feriados desta segunda-feira, causaram receio nos idealizadores.

“E mesmo diante desse cenário, nos surpreendemos com o público rotativo. Foram cerca de 3 mil pessoas que passaram pelo local nos dois dias de evento. Isso demonstra como a FLAAM se tornou referência em um espaço para divulgação cultural. Para nós, esse é o maior prêmio que poderíamos ter recebido”, destacaram os organizadores, Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama.

Além de ser palco de uma diversidade de atrações, o evento contou com a premiação do 3º Concurso Literário da FLAAM – Prêmio Magali Comelato. O prêmio condecorou os melhores textos na categoria conto de estudantes do 9º ano e Ensino Médio. Em breve o material será transformado em e-book.