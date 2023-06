22° Salão do Humor de Americana começa neste sábado

Mostra pode ser visitada na Câmara Municipal de Americana até o dia 25 de junho; evento tem apoio do LIBERAL

O 22° Salão do Humor Internacional em Americana será aberto ao público neste sábado (17), trazendo 260 trabalhos em diferentes modalidades gráficas, como charge, caricatura e história em quadrinhos. A Câmara Municipal recebe pelo quinto ano a mostra, que pode ser visitada até 25 de junho, com entrada gratuita. O evento tem apoio do LIBERAL.

Geraldo Basanella é o organizador e idealizador da mostra – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

Foram inscritos 1.985 trabalhos de artistas independentes e estudantes da região, número recorde para o projeto. Os corredores e o auditório da Câmara Municipal exibem, além dos selecionados, obras dos acervos do Salão Internacional de Humor de Piracicaba e de autores de Campinas.

O tema escolhido para a edição deste ano foi “A arte maior é o jeito de cada um”, que tem como objetivo estimular o olhar para as características únicas que formam uma pessoa.

“A maior riqueza que a natureza proporcionou à humanidade foi a diversidade. Todos são diferentes uns dos outros, cada um com sua estrutura física, espiritual, mental e social adquirida no transcorrer de sua existência. O jeito de cada um é insubstituível, a arte maior é você e será o teu jeito que te conduzirá ao destino já marcado de ser e fazer feliz. Acredito que os participantes conseguiram captar essa ideia com precisão e o resultado positivo poderá ser visto nas obras selecionadas”, disse Geraldo Basanella, organizador e idealizador da mostra.

O tema é facultativo e os participantes não são obrigados a utilizá-lo. Entre os critérios para seleção dos trabalhos que integram a mostra está a coerência com o tema, se o artista optou por ele, e o impacto gerado com o trabalho.

“O desafio é os visitantes observarem os trabalhos para descobrirem qual o ‘pulo do gato’. Isso desenvolve a capacidade de enxergar as coisas de forma mais ampla, usando raciocínio para unir pontos”, declarou Basanella em entrevista à Rádio Clube de Americana.

O 22° Salão do Humor Internacional em Americana pode ser visitado de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados e domingos, das 9h às 16h. O endereço é Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 1835, Jardim Miriam. Mais informações no telefone (19) 3406-4140 e gbasanella@bol.com.br.