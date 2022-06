21º Salão Internacional do Humor de Americana tem início neste sábado

O 21º Salão Internacional do Humor de Americana abre as portas ao público neste sábado (25). A exposição conta com 256 trabalhos de artistas independentes e de alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio de escolas públicas e privadas de Americana e região. A mostra pode ser visitada até 2 de julho na Câmara de Americana. A entrada é gratuita.

Com a sugestão de tema “Vender a Vida Pra Viver!”, a nova edição recebeu número recorde de inscritos, com o envio de 1.606 trabalhos. “Superou as expectativas, acho que havia uma demanda reprimida. Houve uma grande preocupação em utilizar o tema do salão, parece que pegou na veia mesmo”, disse o organizador Geraldo Basanella ao LIBERAL.

Geraldo Basanella é o organizador do evento; nova edição conta com 256 trabalhos – Foto: Claudeci Junior / Liberal

O assunto sugerido convida as pessoas a uma reflexão sobre o tempo e energia empregados para garantir os meios para sobreviver. “As pessoas estão bastante angustiadas por comprometer a vida para conseguir a subsistência, estamos escravizados, vendendo a existência para existir, a cada dia comprometendo mais horas”, afirmou o organizador e idealizador do tema.

O Salão do Humor recebeu trabalhos nas modalidades de charge, cartum, caricatura, história em quadrinhos, tirinhas, pequenos contos de humor e poemas jocosos, caricatura em escultura, mangá e grafite. Segundo Basanella, houve forte adesão de obras em caricatura e histórias em quadrinhos.

Será o quarto ano que o Poder Legislativo sediará o salão, oferecendo a estrutura e o apoio operacional. Além das obras dos autores locais, o Salão do Humor de Americana contará com trabalhos selecionados do Salão Internacional de Humor de Piracicaba e do Salão Universitário Latino-Americano da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba).

“Considerando a conjuntura mundial, nacional e local, queremos crer que teremos um bom público apreciando as obras. O Salão representa um grande momento cultural para Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. Chamamos os pais ou responsáveis para proporcionar visitas aos filhos, netos, pré-adolescentes e adolescentes para esta atividade não só prazerosa, mas culturalmente valiosa”, acrescentou Basanella.

O público poderá votar na melhor obra, e as mais votadas em cada modalidade receberão prêmios em dinheiro, que variam de R$ 200 a R$ 50.

VISITAÇÃO

O 21º Salão Internacional do Humor de Americana pode ser visitado até 3 de julho, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados e domingos, das 9h às 17h. As obras estão no auditório e corredores da Câmara de Americana, na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, número 1835, no Jardim Miriam. Mais informações no telefone (19) 3406-4140.