1º Festival de Talentos de Nova Odessa recebe inscrições

Estão abertas as inscrições para o 1º Festival de Talentos de Nova Odessa, que vai premiar em dinheiro os três primeiros colocados nas categorias música, dança, artesanato, poesia e fotografia. Completamente online, o evento é realizado pela Diretoria Municipal de Cultura, com poio da Prefeitura, e está aberto a moradores de Nova Odessa com idades a partir de 18 anos, individualmente ou em grupo.

A intenção é incentivar não só os talentos já conhecidos, como também novos artistas do município que ainda não tiveram oportunidade de mostrar seu trabalho, sejam profissionais ou amadores.

As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 1º de agosto, no portal exclusivo do festival, onde também está disponível o regulamento com todas as regras. Todo o processo será através do site, inclusive o envio dos trabalhos, no ato da inscrição.

Intenção do evento é incentivar talentos, sejam eles amadores ou profissionais – Foto: Imprensa – Prefeitura de Nova Odessa

Os três ganhadores em cada categoria receberão um prêmio em dinheiro, sendo R$ 500 para o primeiro colocado, R$ 200 para o segundo e R$ 100 para o terceiro.

Depois da inscrição, os membros do Conselho Municipal de Cultura terão a missão de selecionar cinco trabalhos em cada categoria para levá-los à votação popular. A previsão é que os ganhadores do Festival sejam divulgados em 30 de agosto.

O projeto tem apoio da prefeitura e a premiação será realizada com recursos próprios da cidade. “Mesmo neste momento, é importante incentivarmos e valorizarmos a Cultura e os artistas, escritores, artesãos e fotógrafos de Nova Odessa. A arte tem um papel importante na vida das pessoas, traz alegria e conforto emocional”, apontou o chefe do Executivo, Cláudio José Schooder, o Leitinho, em nota divulgada à imprensa.

Segundo o diretor de Cultura de Nova Odessa, Carlos Eduardo Pinotti, mais conhecido como Cadu, a pasta vinha desde janeiro estudando possibilidades para fomentar a cultura e ajudar os artistas locais. “Com este Festival de Talentos, conseguiremos dar visibilidade ao trabalho dos artistas, e também proporcionar momentos de entretenimento e cultura ao público, que ainda sente as dificuldades causadas pelas restrições da pandemia”, comentou.

O diretor de Cultura ainda lembrou de um estudo realizado pela UEFJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) durante a pandemia revelando um aumento de 90% nos casos de depressão e o dobro do número de pessoas com crises de ansiedade e sintomas de estresse agudo, entre março e abril de 2020.

“A Cultura é uma saída importante em meio a esses acontecimentos, já que nos traz arte, entretenimento, motivação, informação e aguça nossa criatividade e nosso sentido no mundo. Isso é extremamente necessário”, avaliou Cadu.