1º Festival de Talentos de Nova Odessa já tem 20 concorrentes inscritos

Em pouco mais de dez dias da abertura das inscrições, até o início da tarde da sexta-feira (23), o 1º Festival de Talentos da Prefeitura de Nova Odessa já tinha 20 concorrentes inscritos em suas cinco categorias. A competição com premiação em dinheiro já atraiu quatro candidatos na categoria música, quatro em dança, oito na modalidade artesanato, dois em poesia e dois em fotografia.

A participação pode ser individualmente ou em grupo e está aberta para pessoas que residam na cidade, com idades a partir de 18 anos. Os trabalhos inscritos e aceitos até aqui já podem ser conhecidos no portal exclusivo do festival.

As inscrições são gratuitas e seguem até o próximo dia 1º de agosto, pelo mesmo site, onde também está disponível o regulamento com todas as regras que envolvem a iniciativa. Tudo é feito através do hotsite, inclusive o envio dos trabalhos.

Festival visa incentivar não só os talentos já conhecidos, como também os novos artistas – Foto: Imprensa – Prefeitura de Nova Odessa

Os três ganhadores em cada categoria receberão um prêmio em dinheiro, sendo R$ 500 para o primeiro colocado, R$ 200 para o segundo e R$ 100 para o terceiro.

Serão avaliadas a originalidade, criatividade e qualidade de trabalho em todas as categorias. Para dançarinos, é necessário caprichar nos passos, e para os cantores, a afinação é essencial. No artesanato e na fotografia, não se deve esquecer de uma boa qualidade de imagem, e para os poetas, as apresentações terão que ter uma boa dicção e paixão em seus versos autorais. A temática para todas as apresentações é livre.

“Depois da inscrição, os membros do Conselho Municipal de Cultura terão a missão de selecionar cinco trabalhos em cada categoria para levá-los à votação popular. A população poderá acompanhar o andamento dos trabalhos e votar para escolher os ganhadores de acordo com as suas habilidades”, afirmou o diretor de Cultura de Nova Odessa, Cadu Pinotti Junior.

De acordo com Cadu, o festival visa incentivar não só os talentos já conhecidos, como também os novos artistas que ainda não tiveram oportunidade de mostrar seu trabalho, abrangendo tanto profissionais como amadores. “Com este Festival de Talentos, conseguiremos dar visibilidade ao trabalho dos artistas, e também proporcionar momentos de entretenimento e cultura ao público, que ainda sente as dificuldades causadas pelas restrições da pandemia”, completou.

Cronograma do Festival de Talentos

Inscrições: de 12/07 às 22h de 1º/08

Seleção de cada categoria: de 02/08 a 13/08

Votação popular dos selecionados: das 08h de 16/08 até as 22h de 27/08

Resultado e divulgação dos ganhadores: 30/08