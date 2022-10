16º Encontra Conto traz 30 atrações para Santa Bárbara

A 16ª edição do Encontra Conto, o Festival Regional de Contação de Histórias de Santa Bárbara d’Oeste, inclui 30 atrações culturais gratuitas na agenda de programação. Nesta terça-feira, as atrações ficam para contação de histórias e um espetáculo cênico narrativo.

A programação, que oferece ainda oficinas de formação com temáticas da arte da contação, espetáculos narrativos e sessões de histórias, segue até o dia 9 de outubro. Até o encerramento do Encontra Conto, todos os dias serão repletos de atividades.

O evento é realizado em diversos espaços da cidade: Tricânico, Léo Sallum, Biblioteca Central, CEU das Artes, Teatro Municipal “Manoel Lyra”, Estação Cultural, Parque dos Ipês, além de instituições, escolas e unidades do Cras (Centros de Referência da Assistência Social).

O espetáculo “E o Sol Avermelhou”, com a Cia Arte-Móvel, fecha a programação de hoje – Foto: Samuel Oliveira / Divulgação

A agenda de hoje começa com contação de história com Wal Baseio, às 9h, na Biblioteca Central, na Rua Campos Sales, 72, na Vila Breda. Ela retorna ao endereço para mais uma sessão, às 14h.

Nos mesmos horários, a contação de histórias será com Jotapê Antunes, da Casa Dois João, no Centro Cultural. Também terá atividade na Biblioteca Prof. Léo Sallum, na Rua do Algodão, 1.450, na Cidade Nova.

Fechando a programação desta terça, às 19h será realizado o espetáculo cênico “E o Sol Avermelhou”, com a Cia Arte-Móvel, no CEU das Artes, na Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, no Planalto do Sol II.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O espetáculo acompanha a história de Cândida, que juntamente com sua família busca um lugar melhor para viver depois que o sol avermelhou e o mundo se tornou um lugar inóspito.

Para resolver o problema instaurado no planeta, a protagonista também vai em busca da Filha da Terra, um ser mágico que pode restaurar o equilíbrio da natureza.

“O sol avermelhar é uma metáfora para a poluição, o descaso com a natureza, para a forma como o ser humano tem tratado o meio ambiente”, explicou a atriz que dá vida à personagem, Brunna Oliveira.

A peça de teatro é musicada e através de elementos lúdicos, com sombras e as próprias músicas, busca justamente conscientizar as crianças e toda a família sobre as questões do meio ambiente, como o aquecimento global.

O Encontra Conto é realizado pela Cia Xekmat, a 16ª edição foi contemplada pelo edital Retomada SP, do Programa Juntos pela Cultura da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa e tem correalização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

O Retomada SP é um programa de apoio à realização de novas edições de festivais, em formato presencial, nas áreas de artes cênicas, música, literatura, artes visuais, audiovisual, segmentos da economia criativa e cultura popular e tradicional, que selecionou 20 Municípios do Estado de São Paulo para realização dos eventos no segundo semestre de 2022.

A programação completa do festival com todas as atividades pode ser conferida no site da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, no endereço www.santabarbara.sp.gov.br.

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira.