Cultura Artística apresenta estrela do canto - O Liberal

O Teatro Cultura Artística foi reinaugurado oficialmente no início desta semana, com concertos da Filarmônica Alemã de Câmara de Bremen. E, amanhã e na segunda, recebe outra importante atração internacional: a soprano Sonya Yoncheva, que faz recitais acompanhada do pianista Malcolm Martineau.

Yoncheva vai apresentar um repertório formado por canções e árias dos compositores italianos Giuseppe Verdi, Giuseppe Martucci e Giacomo Puccini (de quem são lembrados, em 2024, os cem anos de morte).

As obras fazem um caminho pela música italiana da segunda metade do século 19, início do século 20. Verdi foi responsável por reinventar a ópera italiana e legou um desafio para as gerações seguintes, que a partir dos anos 1870 precisaram buscar caminhos novos para se livrar da influência do autor de Aida e La Traviata, entre outras óperas.

Para tanto, Martucci resolveu simplesmente deixar a ópera de lado, focando a criação de canções e peças de música de câmara ou para orquestra. Puccini, por sua vez, reinventou a ópera italiana por meio de obras nas quais explorava a intensidade das emoções das personagens, em tragédias como as de Mimi, em La Bohème, e Cio-Cio San, em Madame Butterfly.

Sonya Yoncheva

Teatro Cultura Artística.

R. Nestor Pestana, 196.

Sábado (31), 17h30; 2ª (2), 20h30.

R$ 39,60 a R$ 407

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.