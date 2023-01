Critics Choice Awards consagra ‘Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo’

O filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo foi o grande vencedor do Critics Choice Awards, cerimônia realizada na noite deste domingo, 15, nos Estados Unidos. O longa levou os troféus de Melhor Filme, Direção (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), Ator Coadjuvante (Ke Huy Quan), Roteiro Original e Montagem.

A premiação, que também laureia o melhor da televisão, concedeu os prêmios de Melhor Série de Drama, Ator (Bob Odenkirk) e Ator Coadjuvante (Giancarlo Esposito) para a série spin-off de Breaking Bad, que teve sua última temporada exibida no ano passado.

O filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, criado por Daniel Kwan e Daniel Scheinert – coloquialmente conhecido como “Los Daniels” -, foi o mais indicado com 14 indicações e conquistou os prêmios de melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original, melhor edição ou edição e melhor ator coadjuvante pela interpretação de Ke Huy Quan.

Os Critics Choice são prêmios concedidos pela Associação de Críticos dos Estados Unidos e Canadá (CCA, na sigla em inglês) em nome de mais de 600 jornalistas especializados no setor de entretenimento.

As grandes decepções da noite foram Os Fabelmans – drama autobiográfico de Steven Spielberg dirigido por ele mesmo – e Os Banshees of Inisherin, que deslumbraram no Globo de Ouro e começaram como favoritos junto com Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.

No entanto, enquanto o filme de Spielberg teve que se contentar com o prêmio de melhor ator jovem ao canadense Gabriel LaBelle, Os Banshees de Inisherin não venceu nenhuma das nove categorias a que concorreu.

Da mesma forma, Glass Onion: Um mistério Knives Out, a sequência do thriller de Rian Johnson, surpreendentemente venceu as categorias de melhor filme de comédia e melhor elenco, que foram revelados minutos antes de começar a transmissão televisiva.

A cerimônia, conduzida pela atriz e escritora americana Chelsea Handler, ocorreu no hotel Fairmont Century Plaza (Los Angeles) que também acolhe regularmente outros eventos cinematográficos de renome como os Actors Guild Awards (SAG Awards, em inglês) ou os Globos de Ouro.

O momento mais emocionante deste domingo foi a recepção do prêmio de melhor ator para Brendan Fraser (A Baleia), que caiu no choro no palco por este sucesso após anos de ostracismo da indústria hollywoodiana e depois de superar uma depressão.

A australiana Cate Blanchett (Tár) certificou que caminha firme rumo ao seu terceiro Oscar, vencendo na categoria de melhor atriz depois de fazer o mesmo esta semana no Globo de Ouro.

Na categoria de melhor filme internacional, a produção indiana RRR (Netflix) venceu Argentina, 1985 (Amazon Prime Video), o filme latino que começou como grande favorito e que saiu reforçado dos prêmios concedidos pelo Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood.

RRR também triunfou na categoria de melhor canção com o tema Naatu Naatu e afirmou-se como um dos títulos da cerimônia, já que foi mesmo nomeado para melhor filme e o cineasta Koduri Srisaila Sri Rajamouli para melhor realizador.

Por fim, o tímido sotaque latino desta edição do Critics Choice ficou com a vitória do mexicano Guillermo del Toro na categoria de melhor filme de animação por Pinóquio.

Confira a lista completa de vencedores da noite:

MELHOR FILME

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

MELHOR ATOR

Brendan Fraser, por The Whale

MELHOR ATRIZ

Cate Blanchett, por Tár

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Ke Huy Quan, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Angela Bassett, por Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

MELHOR JOVEM ATOR OU ATRIZ

Gabriel LaBelle, por Os Fabelmans

MELHOR ELENCO

Glass Onion: Um Mistério Knives Out

MELHOR DIREÇÃO

Daniel Kwan & Daniel Scheinert, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Daniel Kwan & Daniel Scheinert, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

Sarah Polley, por Women Talking

MELHOR FOTOGRAFIA

Claudio Miranda, por Top Gun: Maverick

MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO

Florencia Martin & Anthony Carlino, por Babilônia

MELHOR EDIÇÃO

Paul Rogers, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

MELHOR FIGURINO

Ruth E. Carter, por Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

MELHOR CABELO E MAQUIAGEM

Elvis

MELHORES EFEITOS VISUAIS

Avatar: O Caminho da Água

MELHOR COMÉDIA

Glass Onion: Um Mistério Knives Out

MELHOR ANIMAÇÃO

Pinóquio de Guillermo del Toro

MELHOR FILME EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

RRR (Índia)

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

“Naatu Naatu” (RRR)

MELHOR TRILHA SONORA

Hildur Guðnadóttir, por Tar

MELHOR SÉRIE DE DRAMA

Better Call Saul

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE DRAMA

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE DRAMA

Zendaya (Euphoria)

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DE DRAMA

Giancarlo Esposito (Better Call Saul)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DE DRAMA

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

MELHOR SÉRIE DE COMÉDIA

Abbott Elementary

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA

Jeremy Allen White (O Urso)

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA

Jean Smart (Hacks)

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA

Henry Winkler (Barry)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

MELHOR MINISSÉRIE

The Dropout

MELHOR FILME PARA TV

Weird: The Al Yankovic Story

MELHOR ATOR EM MINISSÉRIE OU FILME PARA TV

Daniel Radcliffe (Weird: The Al Yankovic Story)

MELHOR ATRIZ EM MINISSÉRIE OU FILME PARA TV

Amanda Seyfried (The Dropout)

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM MINISSÉRIE OU FILME PARA TV

Paul Walter Hauser (Black Bird)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM MINISSÉRIE OU FILME PARA TV

Niecy Nash-Betts (Dahmer: Um Canibal Americano)

MELHOR SÉRIE ESTRANGEIRA

Pachinko

MELHOR SÉRIE ANIMADA

Harley Quinn.