Cristiano, da dupla com Zé Neto, é internado por complicações da Covid-19

O sertanejo Cristiano, que forma dupla com Zé Neto, foi internado nesta quarta-feira, 24, no Hospital Base, em São José do Rio Preto, cidade do interior de São Paulo, por complicações da covid-19.

O cantor divulgou há uma semana que ele e a família testaram positivo para o coronavírus e estavam se tratando em casa. Porém, antes dele, a sogra e a esposa já haviam sido internadas.

No perfil da dupla Zé Neto & Cristiano, um comunicado divulgou que Cristiano está hospitalizado por orientação médica como uma medida de precaução após complicações da doença.

Família

No dia 17, Cristiano publicou uma série de vídeos no seu Instagram contando que ele, a mulher, os dois filhos e a sogra estavam contaminados. A sogra estava no hospital e sua mulher, Paula, também precisou ser internada. No sábado, 20, o cantor publicou o momento em que Paula teve alta e foi levada para casa.

Cristiano já havia alertado seus seguidores sobre a gravidade da doença, e voltou a pedir que adotem as precauções necessárias. “Vivemos dias difíceis, acompanhei a luta e exaustão das equipes médicas e enfermeiros. Devemos levar a covid mais a sério, digo isso por mim, por nós, aos meus amigos, aos meus seguidores: se cuidem. Se tiver recursos, fique em casa, mas se precisar sair para buscar o seu sustento, se cuide e que Deus lhe acompanhe a cada novo dia”, escreveu.