Corpo de Ana Clara Benevides, fã morta após show de Taylor Swift, é sepultado nesta terça-feira

O corpo de Ana Clara Benevides, que morreu após passar mal no primeiro show da cantora Taylor Swift no Brasil, foi sepultado nesta terça-feira, 21. Ela teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Exames feitos pelo IML apontaram que Ana Clara teve hemorragia pulmonar. A cerimônia, que teve início às 9h, ocorreu no Cemitério Municipal Parque dos Ipês, na cidade de Pedro Gomes, em Mato Grosso do Sul.

A prefeitura Municipal de Pedro Gomes divulgou as informações sobre o velório, que iniciou às 6h, e prestou condolências à família de Ana pelas redes sociais. “Neste momento de infinita tristeza, levamos nossos mais sinceros sentimentos de pêsames e consternação ao nosso colaborador Weiny Machado e a mãe, Adriana Benevides, além de todos os familiares e amigos”, escreveu no Instagram.

O Estadão tentou contato com a Prefeitura Municipal de Pedro Gomes para saber mais sobre as homenagens que amigos e familiares prestariam para Ana Clara durante o velório, mas não teve resposta até o momento desta publicação. O espaço segue aberto.

Fãs da cantora norte-americana se organizaram para homenagear Ana Clara Benevides no show de segunda-feira, 20, no Rio de Janeiro. Na pausa que Taylor costuma fazer após tocar a música Champagne Problems, os fãs subiriam uma placa dizendo que “sempre lembrariam” da jovem de 23 anos. No entanto, segundo relato de fãs nas redes sociais, a artista não fez esse intervalo entre uma canção e outra e, por isso, não teria sido possível realizar o tributo.

Entenda o caso

Com um público de cerca de 60 mil pessoas, o primeiro show da turnê The Eras Tour, da cantora Taylor Swift, no Brasil ficou marcado por uma tragédia na noite de sexta-feira, 17. Ana Clara Benevides, de 23 anos, era fã da artista e morreu após o show no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio.

A T4F, responsável pela organização do show no País, lamentou a morte e disse ter oferecido suporte à jovem. Segundo a nota da empresa, ela foi “prontamente atendida pela equipe de brigadistas e paramédicos, sendo encaminhada ao posto médico” do estádio. Em seguida, a jovem foi levada ao Hospital Salgado Filho, onde morreu depois de quase uma hora de atendimento.

No entanto, em entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, a mãe da jovem, Adriana Benevides, revelou que as equipes da T4F e de Taylor não entraram em contato para prestar suporte à família. Ela estava com dificuldade para transladar o corpo da filha de volta para Mato Grosso do Sul, onde a jovem nasceu.

A Tickets For Fun, por meio de comunicado, relatou ter entrado em contato com a família de Ana Clara e reafirma estar disponível para prestar toda a assistência necessária.