Cultura ‘Coração partido’: Jason Momoa, nascido no Havaí, lamenta incêndios florestais na área

O astro de Hollywood, Jason Momoa, lamentou nesta quinta-feira, 10, os incêndios que destroem a terra natal dele, o estado do Havaí, nos Estados Unidos. A área mais afetada é o condado Maui, onde ao menos três incêndios florestais se alastram desde a terça-feira. Há muitos mortos e desaparecidos.

Pelo Instagram, Momoa compartilhou a publicação de outra conta sobre a tragédia e expressou a própria consternação. “Estamos devastados e de coração partido por nossos amigos e ‘ohana, em Maui, que foram afetados pelos recentes incêndios florestais”, escreveu o ator.

O intérprete de Aquaman também incluiu no próprio perfil um link para uma organização que atua no socorro e suporte na região. Até agora, o fogo já deixou mil pessoas desaparecidas e 55 mortos, conforme balanço mais recente.

De acordo com o governador do Havaí, Josh Green, o incêndio deve ser o maior desastre natural da história da região. Alguns incêndios foram tão fortes que dezenas de pessoas pularam no Oceano Pacífico para se salvar, e foram resgatadas pela Guarda Costeira dos EUA.

