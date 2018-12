Cópias de documentário que retrata história de Sumaré são distribuídas

Responsáveis pelo filme “Nos Trilhos e nas Flores uma História”, que retrata os 150 anos de Sumaré, o diretor Rogério Abade e o produtor Dirceu Alves entregaram para a cidade 300 cópias da obra, que serão distribuídas gratuitamente para a população.

Foto: Divulgação

O documentário foi elaborado pela produtora Abade Films, em parceria com a Honda Automóveis do Brasil, viabilizado pelo Proac (Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo). Durante 25 minutos, o filme retrata desde a época das sesmarias, quando Sumaré era uma grande fazenda, passando pela formação da comunidade, o desenvolvimento da ferroviária, chegada dos imigrantes, emancipação até a época atual, além de destacar personagens importantes na história da cidade.

“Ficaremos com algumas cópias para distribuir para as escolas e e o restante será encaminhado para a Secretaria de Desenvolvimento, que entregará para a população”, explicou Mirela Medeiros, secretária de Educação. “Lançamos oficialmente a obra em agosto e tem sido um grande sucesso. Somente na página do Facebook temos mais de 89 mil visualizações”, aponta Rogério Abade.

Cerca de outros 1.200 cópias já foram distribuídos em Sumaré. O documentário pode ser retirado na Secretaria de Desenvolvimento, localizada na Praça da República, n° 203, centro, ou encontrado na página oficial no Facebook “Nos Trilhos e nas Flores uma História”.