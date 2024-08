Convites para o Jantar do Padroeiro São Benedito, em Americana, está à venda

Estão à venda os convites para o jantar do Padroeiro São Benedito, marcado para este sábado (24), no Clube dos Veteranos, localizado na Avenida Paulista, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Americana. O evento, que inaugura a tradicional Festa da Paróquia São Benedito, é um dos mais aguardados na cidade.

Os convites estão à venda por R$ 75 e podem ser adquiridos na secretaria da paróquia, situada na Rua Paraíba, 193, no Jardim Colina. Crianças de 7 a 10 anos pagam meia-entrada.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A programação inclui um jantar completo, com mix de frios na entrada e pratos principais como arroz branco, maminha ao molho madeira, talharim ao molho branco e ao sugo, batata rústica, filé de frango com creme de milho e salada mista de folhas e frutas. Para sobremesa, será servido sorvete de creme com calda de morango. As bebidas serão cobradas à parte.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A animação da noite ficará por conta da banda Projeto Hits, que promete embalar os presentes com um repertório variado. O jantar é a abertura oficial da Festa da Paróquia São Benedito, que ocorrerá de 30 de agosto a 22 de setembro, totalizando 12 dias de celebrações.