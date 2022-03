Cultura ‘Conversa com Bial’ estreia 6ª temporada com volta de entrevistas presenciais

Nesta segunda-feira, 7, começa a 6ª temporada do Conversa com Bial, programa de entrevista comandado pelo jornalista Pedro Bial na TV Globo. Após dois anos de pandemia com gravações remotas, algumas das novas entrevistas foram gravadas presencialmente.

As conversas por videochamada vão se manter em alguns casos. “Assim como cada indivíduo, e como a sociedade em geral, estamos entendendo este ano e pisando pouco a pouco numa nova realidade que não abre mão dos recursos digitais que a vida dos últimos dois anos diante das telas nos trouxe”, disse o apresentador.

Para as entrevistas presenciais, Bial contou que as escolhas dos locais não são à toa. “O público pode esperar se surpreender a cada dia. Ele não saberá se falarei de casa ou de qualquer outro lugar; onde estarei hoje, e eu acho isso muito divertido.”

Segundo Mônica Almeida, diretora artística do programa, esse modelo híbrido é um aprendizado da pandemia. “Fazemos o remoto, mas também estamos saindo para rua, e vamos para locações, como fizemos na última temporada com Marisa Monte e Mateus Aleluia.”

O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre após o Jornal da Globo. Nomes como Marília Mendonça, Gal Costa e Bon Jovi já foram entrevistados pelo jornalista.

Todas as conversas podem ser acompanhadas no podcast Conversa com Bial, disponível no Globoplay ou em qualquer plataforma de áudio.