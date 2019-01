Conselho de Cultura se reúne em Santa Bárbara

O Conselho Municipal de Política Cultural de Santa Bárbara d’Oeste define nesta quinta-feira, em Assembleia Geral, seus representantes para o biênio de 2019 e 2020. Na ocasião, serão definidos os representantes (titular e suplente) das câmaras setoriais de Música, Teatro, Artes Visuais, Literatura e Narrativa Oral, Dança, Cultura Popular e Patrimônio Histórico Cultural. Já a escolha da diretoria vai ocorrer na primeira reunião dos novos conselheiros, na próxima quarta-feira.

Amauri Oliveira foi reeleito na semana passada para continuar a representar a Câmara Setorial de Literatura e Narrativa Oral. A suplente continuará a ser Benedita Aparecida Soares. “Amanhã [hoje], às 19h, no Teatro Municipal Manoel Lyra, vai ser a oficialização disso. As Câmaras que não escolheram ainda vão estar escolhendo os representantes deles amanhã”, explica Amauri. “Já escolheram os representantes a Câmara Setorial de Patrimônio Histórico e Cultural e a Câmara Setorial de Literatura e Narrativa Oral. Algumas vão trazer os nomes de seus eleitos só na hora”, explica Kátia Padovesi de Araújo, atual 1ª secretária do conselho. Ela observou que o conselho também tem representantes do Poder Executivo, mais especificamente das secretarias de Cultura, Fazenda, Educação e Negócios Jurídicos.

Além de Kátia, a atual mesa diretora é formada por Giovanni José de Bonfim, da Câmara Setorial de Música (presidente), Graciano Santos Arosti, da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos (vice-presidente) e Andréia Teodoro Pinto (2º Secretária).

FUNÇÕES

O conselho tem como objetivo fiscalizar todas e quaisquer atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e entidades culturais conveniadas à prefeitura; elaborar normas e diretrizes para convênios culturais; elaborar seu Regimento Interno; e administrar as contas do Fundo Pró-Cultura, aprovando despesas e destinando verbas aos projetos aprovados pelo conselho.

A Assembleia Geral vai acontecer no Teatro Municipal Manoel Lyra, a partir das 19h, com acesso livre ao público.