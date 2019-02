Conselho de Cultura de SB elege nova diretoria

Coordenadora do Centro Cultural e Biblioteca Professor Léo Sallum, Andréia Teodoro Pinto foi eleita nesta quarta-feira como a nova presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Santa Bárbara d’Oeste para o biênio de 2019 e 2020. Ela ocupava a função de 2ª secretária na gestão anterior. Almir Pugina é o novo vice-presidente e Kátia Padovesi de Araújo foi mantida na função de secretária. Uma das prioridades no novo mandato é a realização de uma Conferência Municipal de Cultura para traçar metas para o setor nos próximos anos, segundo Andréia.

Embora tenha sido eleita nesta quarta-feira, a nova diretoria assume na próxima reunião. Graduada em Letras, Andréia iniciou seus trabalhos na prefeitura em 1991, na Biblioteca Pública Municipal Maria Aparecida de Almeida Nogueira, exercendo a função de auxiliar de escritório. Posteriormente, ainda atuando no mesmo local, prestou concurso interno para a função de escriturária. Foto: Divulgação

No ano de 2000, com a inauguração do Centro Cultural e Biblioteca Professor Léo Sallum, foi designada para coordenar o novo espaço cultural da Zona Leste, onde, ainda hoje, continua atuando, sendo responsável pela gestão do equipamento e das rotinas da biblioteca aos cursos culturais.

“A gente vem fazendo um trabalho de incentivo e valorização dos artistas de Santa Bárbara, muitas vezes de capacitação destes artistas para que possam concorrer não apenas em editais do conselho, mas em editais de fora, do Estado e Governo Federal. E a gente já teve muitos casos de sucesso”, afirma a nova presidente.

O conselho tem Câmaras Setoriais para cada segmento artístico, e nelas os próprios artistas indicam seus representantes. “Nosso intuito é continuar trazendo o artista para a Câmara, para que ele saiba o que está acontecendo nos editais, como é a forma de contratação, o que a gente pode fazer para atender isso e também dar sequência ao Plano de Cultura do Município, ver como estão as demandas, as metas do plano”, acrescenta Andréia.

A intenção é realizar a Conferência Municipal de Cultura no segundo semestre. “Nós fazíamos a nossa no município, depois tinha a Estadual e Federal. Era um chamamento federal, de dois em dois anos. Nós não sabemos como vai andar nesse ano, que seria um ano que deveria ter Conferência Federal, mas de qualquer forma vamos fazer a nossa, que é importante para revisar metas e dar uma satisfação para a sociedade”, conclui.

Composição

Mesa diretora:

Presidente

Andreia Teodoro Pinto

Vice-presidente

Almir Pugina

Secretária

Kátia Padovesi de Araújo

Câmaras setoriais:

Literatura e Narrativa Oral

Amauri Gonçalves de Oliveira

Artes Visuais

Elisabete Padoveze Vidal

Cultura Popular e Urbana

Isabely Mota

Teatro

Lays Lopes Ramires

Patrimônio Histórico

Elber Luiz Tomazella

Dança

Lucas Casagrande Gaspar

Música

Waldineia Baseio

Poder Público:

Secretaria de Cultura e Turismo

Evandro Felix Carneiro, Almir Augusto Pugina e Andreia Teodoro Pinto

Secretaria Negócios Jurídicos e de Relações Institucionais

Graciano Santos Arosti

Secretaria de Fazenda

Paula Fernanda Marchesin de Moura

Secretaria de Educação

Amilcar Luiz de Oliveira e Rodrigo da Silva Ferrari