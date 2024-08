Conrado Caputo emplaca quarta novela de Daniel Ortiz como Enéas, de ‘Família É Tudo

Alguns atores caem nas graças de autores e diretores de tevê, sendo constantemente lembrados a cada trabalho que começa a ser desenvolvido. Conrado Caputo desenvolveu essa relação com Daniel Ortiz na Globo. Desde sua estreia nos folhetins, como o enfermeiro e, depois, funkeiro Pepito de “Alto-Astral”, em 2014, o paulista esteve em todos os trabalhos assinados por Daniel. Agora, ele é o instrutor de skate Enéas de “Família É Tudo”, exibida pela emissora na faixa das 19h.

“Fui convidado pelo Daniel Ortiz e pelo Fred Mayrink, diretor artístico. Já fizemos outros trabalhos juntos e temos uma ótima relação de confiança. Sou muito agradecido a eles, é uma felicidade enorme”, diz ele, que também atuou em “Haja Coração” e “Salve-se Quem Puder”, ambas fruto da parceria entre Daniel e Fred.

Caputo fala com entusiasmo sobre Enéas. Além da relação fraternal que tem com Plutão, um aspirante a campeão vivido por Isacque Lopes, o treinador ainda está diretamente ligado à trama de Léo, de Paulo Lessa, personagem que perdeu a memória e, agora, atende pelo nome de Netuno. “Enéas é quem sabe do passado dele. E está em busca do amigo que desapareceu”, aponta.

Para interpretar um instrutor de skate, Conrado precisou estudar sobre o esporte. O que não foi nenhum problema para o ator. “A gente aprende de tudo nessa profissão (risos). Assisti a vários vídeos de competições e estudei o estilo de vida dos skatistas. Mas, de manobras, só sei remar”, entrega. A verdade é que o trabalho de composição parece ser um dos pontos mais instigantes do trabalho para Caputo. “Além de ator, sou professor de teatro. Me encanta a possibilidade da troca e da construção de vínculos através do conhecimento”, afirma.

Nome completo: Conrado Melfa Caputo.

Nascimento: 7 de abril de 1978, em Assis, São Paulo.

Atuação inesquecível: Pepito, na novela “Alto-Astral”, baseada na história original de Andréa Maltarolli e desenvolvida por Daniel Ortiz, exibida pela Globo entre 2014 e 2015.

Interpretação memorável: Osmar Prado e Irandhir Santos, ambos como o Tião Galinha de “Renascer”, na versão de 1993 e na atual. “Tão diferentes e perfeitos em suas criações”.

Momento marcante na carreira: “A primeira vez que subi no palco, ainda no teatro estudantil, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo”.

O que falta na televisão: “Tenho saudades de minisséries megaproduzidas, como ‘Hilda Furacão’, ‘Os Maias’ e ‘A Casa das Sete Mulheres’”.

O que sobra na televisão: Realities-shows.

Com quem gostaria de contracenar: “A lista é grande: Irandhir Santos, Fernanda Montenegro, Osmar Prado, Marjorie Estiano, Matheus Nachtergaele…”.

Se não fosse ator, seria: “Infeliz”.

Ator: Matheus Nachtergaele.

Atriz: Georgette Fadel.

Novela: “Vale Tudo” e “Que Rei Sou Eu?”.

Vilão marcante: Odete Roitman, papel de Beatriz Segall em “Vale Tudo”, e Nazaré Tedesco, personagem de Renata Sorrah em “Senhora do Destino”.

Personagem mais difícil de compor: “Nenhum foi fácil, nunca”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Alto-Astral”.

Que papel gostaria de representar: “Algum personagem que ande a cavalo. Fiz hipismo na adolescência e tenho fascínio pelo esporte”.

Filme: “Relatos Selvagens”, dirigido por Damián Szifron e lançado em 2014.

Autor: Gabriel García Márquez.

Diretor: Pedro Almodóvar.

Vexame: “Prefiro esquecer”.

Mania: “De conferir se não esqueci chave, celular e controle do portão”.

Medo: “Da iminência de eventos climáticos extremos”.

Projeto: “Envelhecer com saúde, humor e cabeça aberta”.

“Família É Tudo” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h. Reprise alternativa na madrugada.