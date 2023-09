Conheça os integrantes da 15ª edição da Fazenda

Os 18 nomes participantes de A Fazenda 15 foram divulgados na última quinta-feira, 14. O reality show da Record tem estreia programada para a próxima terça-feira, 19.

O programa frequentemente convida personalidades envolvidas em controvérsias, o que costuma render muita confusão dentro da casa. Mas além disso, nesta edição, há uma fração de participantes com antecedentes criminais.

Nesta 15ª edição, o formato tradicional da atração será mantido. Celebridades serão confinadas na cidade de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão.

Uma novidade nesta edição é a reintrodução do “Paiol”, uma dinâmica que confina candidatos em uma espécie de fase preliminar. O elenco principal será composto por 18 peões, enquanto outras dez pessoas, divididas igualmente entre homens e mulheres, competirão no “Paiol” por mais quatro vagas para entrar oficialmente no programa. No total, serão 23 peões competindo pelo prêmio milionário.

No Programa de Todos os Programas de terça-feira, 12, Rodrigo Carelli, o diretor do programa, esclareceu que o “Paiol” não será exclusivo para ex-participantes de edições anteriores de “A Fazenda”. A dinâmica busca proporcionar uma segunda oportunidade para aqueles que já estiveram em outros realities, mas também pode incluir participantes que nunca estiveram na sede do programa.

A Fazenda começa na próxima terça-feira, dia 19. No entanto, na segunda-feira, dia 18, a Record apresenta uma pré-estreia do programa às 22h30, com a reunião de todos os peões.

Conheça um pouco sobre cada participante desta edição:

Quem é Yuri Meirelles

Yuri Meirelles – Foto: Divulgação

O primeiro nome confirmado é Yuri Meirelles. O modelo, que já participou de clipes da cantora Anitta, foi revelado no perfil do programa na rede social Kwai.

Nascido no Rio de Janeiro, Yuri tem 22 anos e também é empresário. Ele ganhou popularidade ao participar do clipe Funk Rave, de Anitta, que venceu o prêmio de Melhor Videoclipe Latino no VMA na última terça-feira, 12.

No Instagram, o modelo soma mais de 200 mil seguidores. “Vou aproveitar cada momento lá em A Fazenda. Vou lá para me divertir e vou jogar o jogo”, contou ele durante seu vídeo de apresentação para o programa.

Quem é Lily Nobre

Lily Nobre – Foto: Divulgação

A segunda participante confirmado é Olívia Nobre, conhecida como Lily Nobre. A informação foi confirmada através da coluna de Fábia Oliveira, no Metrópoles.

Nascida no Rio de Janeiro, Lily tem 20 anos, é cantora e filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom. Ela ficou conhecida pelo meme esquecidas no churrasco, que envolveu Olívia e a irmã, Thalita.

Com mais de 400 mil seguidores no Instagram, ela aposta no trap, ritmo inspirado no rap. Atualmente, ela divulga o clipe de um lançamento recente, Movimento Perigoso.

Quem é Rachel Sheherazade

Rachel Sheherazade – Foto: Divulgação

Entre as participantes já confirmadas, está Rachel Sheherazade, jornalista que tem presença bastante influente nas redes sociais e ficou conhecida por suas opiniões políticas.

Natural de João Pessoa, na Paraíba, Sheherazade tem 50 anos recém-completos e 805 mil seguidores. Ela foi âncora do telejornal SBT Brasil, em horário nobre, de 2011 a 2020 e, entre 2014 e 2015, apresentou o tradicional Jornal da Manhã, na rádio Jovem Pan.

Atualmente, Sheherazade é colunista da revista IstoÉ. Ela também é mãe de dois adolescentes, Clara e Gabriel.

Os posicionamentos de Sheherazade são fortes elementos de sua trajetória. Rachel ficou conhecida por ser crítica ferrenha do PT, com pensamentos alinhados à direita. Ela era considerada uma porta-voz do conservadorismo. No entanto, com as eleições de 2018, Sheherazade se posicionou contra o então-candidato Jair Bolsonaro e se manteve crítica ao governo dele.

“Passei a ser odiada pela direita e esquerda”, disse ela à IstoÉ em 2021. Em 2022, ela anunciou seu voto no presidente Lula.

Quem é Sander Mecca

Sander Mecca – Foto: Divulgação

O quarto participante confirmado é Sander Mecca, ex-integrante da banda Twister. A informação foi confirmada através da coluna de Fábia Oliveira, no Metrópoles.

O cantor começou na música com apenas 9 anos. Com 17, liderou a boyband Twister, que vendeu 300 mil cópias de discos.

Ele foi preso por tráfico de drogas de 2003 até 2005. Sander também é escritor e já publicou dois livros: Inferno Amarelo, de 2008, em que fala sobre fama, sucesso, dependência química e prisão, e Correntes Invisíveis, de 2019.

O cantor também é dono de um empreendimento de refeições delivery e, atualmente, produz um novo álbum de canções autorais.

Quem é André Gonçalves

André Gonçalves – Foto: Divulgação

O quinto participante confirmado é André Gonçalves, ator ex-marido da atriz Danielle Winits que já foi preso por não pagar pensão à filha. A informação foi confirmada pelo site Notícias da TV.

O término de André e Danielle é recente e foi anunciado no final de agosto. Eles foram casados por sete anos e, segundo a atriz, o divórcio foi decidido em “comum acordo”. Os dois se aproximaram durante um quadro do programa Mais Você, da Rede Globo.

O artista já esteve envolvido em um processo judicial por não pagar pensão às filhas, frutos de relacionamentos anteriores. Em 2022, ele chegou a enfrentar uma prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica pelo não pagamento à filha mais nova, Valentina, fruto do relacionamento com a jornalista Cynthia Benini.

André também é pai de Manuela, do relacionamento com a atriz Tereza Seiblitz, que já moveu um processo contra o pai pelo mesmo motivo. O ator ainda tem um filho do meio, Pedro Arthur, que teve com Myrian Rios.

Quem é Nathalia Valente

Nathalia Valente – Foto: Divulgação

Entre os participante confirmados, está a influenciadora digital Nathalia Valente, que tem mais de 17 milhões de seguidores no TikTok e 3,5 milhões no Instagram. A informação foi confirmada pelo site Notícias da TV.

Nathalia, que hoje tem 20 anos, começou a participar de concursos de beleza aos 13. Em 2018, ela ganhou o título de Miss Teen Universo, no Peru.

No ano passado, ela viralizou após fazer uma tatuagem escondida da mãe e postar um vídeo em que dizia não ter gostado do resultado. “Ficou totalmente escura, tá toda errada”, disse na época, chorando. “Eu odiei essa tatuagem. Estou me sentindo muito mal com ela. Ficou totalmente diferente do que eu queria”.

Quem é Kally Fonseca

Kally – Foto: Divulgação

Outra peoa confirmada para 15ª edição foi Kally Fonseca, cantora de forró que ficou mais conhecida pelo reality Se Sobreviver, Case, do Canal Multishow.

A influenciadora acumula mais de 408 mil seguidores no Instagram e participou do reality que testa o relacionamento de casais em situações de sobrevivência em 2023, quando ganhou maior projeção nacional.

Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, ela cresceu em Goianinha, no interior do estado. Tem 30 anos e conta que começou a cantar com apenas nove.

Aos 11 anos, Kally já tinha gravado seu primeiro DVD. Ela fez parte das bandas Forró Safado e Santropê e, atualmente, é vocalista do grupo Cavaleiros do Forró.

Em seu vídeo de apresentação para A Fazenda, Kally afirmou: “Vou levar muito minha alegria, minhas raízes, meu forró, é claro. Olha só: me chamam de louca e inimiga do fim, mas sou muito amiga e muito justa”.

“Uma característica que vai me ajudar muito nesse jogo é que eu sou bastante sensitiva. Então, estão preparados Brasil? Porque eu vou lutar com unhas e dentes por esse prêmio e quem mexer comigo, meu amor, vai ter muito cale a boca”, completou.

Quem é Radamés Martins

Radamés Martins – Foto: Divulgação

Entre os participantes confirmados, está o jogador de futebol Radamés Martins. A informação foi divulgada com exclusividade pelo Link Podcast, em uma transmissão às 14h30.

Radamés joga como volante para o Brasiliense Futebol Clube, sediado em Taguatinga, no Distrito Federal. O atleta é ex-noivo da atriz e influenciador Viviane Araújo, que foi a vencedora da quinta edição do reality show da Record, em 2012.

De acordo com o Extra, Radamés e Viviane ficaram juntos por 10 anos. O término do relacionamento foi em 2017.

Atualmente, o jogador do Brasiliense é casado com a consultora financeira Caroline Furlan, com quem tem três filhos.

Quem é Jaquelline Grohalski

Jaquelline Grohalski – Foto: Divulgação

Emissora também confirmou a presença de Jaquelline Grohalski, que ficou conhecida pela sua participação na 18ª edição do Big Brother Brasil, da Rede Globo.

“A Jaquecita voltou! Cinco anos após participar da maior loucura de sua vida, a gata resolveu retornar para o jogo. Uma coisa é certa, com ela o entretenimento é garantido”, escreveu perfil oficial dela no X (antigo Twitter).

Natural de Rondônia, Jaquelline era biomédica de formação antes de entrar para o BBB 18. Ela foi a segunda eliminada da edição em um paredão com Mahmoud Baydoun e Gleici Damasceno – a vencedora daquele ano.

Depois de sua saída do reality, se dedicou à carreira de influenciadora e chegou a se lançar como cantora de funk, apesar de não ter deslanchado. No Spotify, suas músicas mais populares são Me apaixonei de novo e Dancinha do Tik Tok, com 133 mil e 117 mil reproduções, respectivamente.

Quem é WL Guimarães

WL Guimarães – Foto: Divulgação

Entre os peões, foi confirmada a participação de WL Guimarães. O influenciador, que tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, também ganhou fama após estar no reality De Férias Com o Ex: Salseiro VIP.

Ele também é ex-namorado de Ingrid Ohara, que esteve nA Fazenda em 2022. Foi ela quem jogou esterco de cavalo em outro participante em sua edição.

Quem é Darlan Cunha

Darlan Cunha – Foto: Divulgação

O ator Darlan Cunha é conhecido por seu papel como Laranjinha no seriado Cidade dos Homens, da TV Globo, quando contracenou ao lado de Douglas Silva, que interpretava Acerola, o melhor amigo de seu personagem na produção. Douglas esteve no elenco do Big Brother Brasil 22.

Os dois também fizeram parte do sucesso internacional Cidade de Deus, quando Darlan interpretou Filé. No ano passado, o ator lançou um trabalho como cantor. Atualmente pode ser visto na quarta temporada da série Impuros, disponível no Star+, vivendo Chernobyl, líder de uma facção criminosa.

O sucesso da dupla Darlan e Douglas no filme Cidade de Deus fez com que, em 2002, os atores estrelassem uma série focada na adolescência de dois meninos moradores de uma favela do Rio de Janeiro. Encerrada em 2005, a série ganhou uma temporada especial, 12 anos depois, em 2017, acompanhando os dois amigos já adultos.

Em 2013, o ator foi acusado de agressão e cárcere privado por uma namorada, que tinha 16 anos, na época. A polícia instaurou um inquérito para apurar crimes de lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha. Segundo o UOL, a menina retirou a acusação de agressão.

Isso não impediu que, em 2018, Darlan fosse preso depois que a polícia identificou um mandado de prisão aberto contra ele por lesão corporal e violência doméstica.

Quem é Henrique Martins

Henrique Martins – Foto: Divulgação

Outro integrante confirmado é Henrique Martins, ex-atleta olímpico de natação e campeão do Mister Brasil 2023.

De acordo com o Portal Leo Dias, que divulgou o nome de Henrique, o novo peão tem 31 anos e é natural de Campinas, no interior de São Paulo.

Ele foi atleta profissional de natação e chegou a representar o Brasil em campeonatos mundiais e nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, quando foi finalista nas categorias 100 metros borboleta e revezamento 4 por 100.

Mais recentemente, Henrique entrou no ramo dos concursos de beleza. Ele foi o grande vencedor do Mister Brasil CNB 2023 e foi vice-campeão do Mister Supranational, o campeonato mundial, realizado anualmente na Polônia. Henrique perdeu para o espanhol Iván Álvarez.

Além de atleta e modelo, Henrique também é publicitário e ex-militar. Ele é formado em Publicidade e Propaganda e passou a se dedicar mais à profissão após o seu auge no esporte. Ele também serviu no Exército Brasileiro durante oito anos.

Quem é Kamila Simioni

Kamila Simioni – Foto: Divulgação

A influenciadora Kamila Simioni também confirmada no programa. “Estou pronta para encarar mais esse desafio e vocês sabem que nada passa despercebido, tenho certeza que será uma experiência inusitada e maravilhosa”, escreveu em uma publicação no Instagram em que confirma sua participação.

Kamila se tornou conhecida em 2013, após publicar uma foto em que beijava o cantor Tony Salles, esposo de Scheila Carvalho. Na época, a ex-dançarina do É o Tchan era participante do programa e foi surpreendida com as notícias após sua saída. “Se eu fosse a Scheila Carvalho daria um jeito de sair rápido da Fazenda (risos). #?pegandoseumarido?”, escreveu na publicação.

Depois de deixar o programa a “morena” ameaçou processar a influenciadora, que também planejou rebater o casal do pagode baiano na justiça. Kamila contou ao extinto portal Ego que o caso com o marido de Scheila era mais antigo do que a imagem.

Tony assumiu o caso, na época com uma publicação nas redes sociais. “Qual o casal que tem mais de 10 anos juntos que nunca teve um momento de crise”, questinou.

Kamila é figurinha carimbada nos sites e perfis de fofoca. No ano passado, se envolveu em uma briga com outra ex-peoa, Deolane Bezerra. Kamila foi convidada para a festa de aniversário de Deolane, mas falou mal do evento nas redes sociais.

Kamila também contou que evitou fazer foto com a dona da festa porque Deolane estaria muito próximo de Jojo Todynho, vencedora de A Fazenda e amiga da advogada. Ela teria levado presentes e voltou para casa com eles por conta disso.

Quem é Marcia Fu

Márcia Fu – Foto: Divulgação

A ex-jogadora de vôlei, Márcia Regina Cunha, conhecida como Marcia Fu, 54 anos, está entre as participantes. Ela ganhou reconhecimento internacional nos ano 80, quando fez parte da primeira geração de jogadoras brasileiras que conquistaram destaque em competições internacionais. Marcia conseguiu também a primeira medalha olímpica do voleibol feminino indoor.

Dentre suas maiores conquistas, Marcia defendeu o Brasil nas Olimpíadas de Seul 1988; de Barcelona 1992; e de Atlanta 1996. Esteve também nos Jogos Panamericanos de Havana, em 1991; de São Paulo, em 1994; e em algumas edições do Campeonato Sul-Americano e da Copa do Mundo de Voleibol Feminino.

Depois de deixar a equipe do Vasco da Gama no final da temporada 2001/2002, Marcia Fu descobriu que possuía um câncer na bexiga. Ela se recuperou e passou a dedicar-se à carreira política em Juiz de Fora, MG, sua cidade natal, onde atuou como secretária de esportes.

Quem é Jenny Miranda

Jenny Miranda – Foto: Divulgação

Entre os participantes confirmados, está a influenciadora Jenny Miranda. Jenny é mãe de Bia Miranda e Enrico. Ao lado da filha, a influenciadora se tornou conhecida em agosto de 2022 ao protagonizar um desentendimento público. De acordo com a Uol, a briga aconteceu depois de Bia acusar a mãe de sentir ciúmes da sua suposta relação com o jogador Adriano Imperador.

Jenny também é conhecida por ser considerada filha de consideração da Gretchen, as duas se conheceram quando a influenciadora era ainda adolescente e namorava Thammy Miranda.

Quem é Lucas Souza

Lucas Souza – Foto: Divulgação

O ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, também estará no programa. Lucas conheceu a cantora durante uma viagem e casaram depois de um namoro relâmpago. O casamento durou menos de um ano e acabou de maneira conturbada, com trocas de farpas entre os dois nas redes sociais. Lucas acusou a cantora de traição “virtual”.

Lucas Souza nasceu para a imprensa quando começou a namorar a cantora Jojo Todynho em meados de 2021, quando ela já tinha sido ganhadora da A Fazenda.

Os dois trocaram juras de amor pelas redes sociais e marcaram o casamento para novembro de 2021, cerca de cinco meses depois da publicização do namoro. Segundo Jojo, ela e Lucas se conheceram durante uma viagem em Cancún. A funkeira namorava outra pessoa na época.

Quando o namoro foi anunciado, Lucas chegou a fechar sua conta no Instagram pelo fato de ser “low profile”. Ele chegou a ser acusado de estar com a cantora por interesse, o que foi rebatido por Jojo.

Lucas também é ex-oficial militar. O peão ficou cinco anos no Exército e, recentemente, anunciou sua saída da força para assumir outros compromissos profissionais. Agora, está na fazenda para tentar trilhar o caminho da ex-mulher e se tornar vencedor do reality.

Quem é Tonzão Chagas

Tonzão Chagas – Foto: Divulgação

Entre os participantes confirmados, está Tonzão Chagas, funkeiro e dançarino. Tonzão Chagas é um dos membros originais do grupo Os Hawaianos, conhecido pelo sucesso no funk carioca.

Após sair do grupo em 2011 e se dedicar à música evangélica, Tonzão voltou em 2021 junto com outros membros originais. A música “Desenrola, bate, joga de ladin” fez sucesso no TikTok e assinaram contrato com a GR6, uma das maiores produtoras de funk do Brasil, consolidando sua segunda onda de sucesso.