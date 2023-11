Conheça os finalistas da edição de 2023 do Prêmio Oceanos

O Oceanos – Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa anunciou, nesta quarta-feira, 8, os dez livros finalistas da edição de 2023. Foram escolhidas cinco obras de poesia e outras cinco de prosa, de autores de três nacionalidades diferentes: Brasil, Cabo Verde e Portugal. Apenas dois serão premiados, um para prosa e outro para poesia.

Entre os selecionados estão quatro brasileiros, todos eles na categoria poesia. Cláudia Roquette-Pinto concorre com Alma Corsária (34); Ricardo Aleixo, autor de Diário da Encruza (Segundo selo); Guilherme Gontijo Flores, escritor de Entre Costas Duplicadas Desce Um Rio (Ars et Vita); Prisca Agustoni, aurora de O Gosto Amargo dos Metais (7Letras). O único português que concorre na mesma categoria é Pedro Eiras, com seu livro Paraíso (Assírio & Alvim).

Já em prosa, foram selecionados três romances de autores portugueses e dois de cabo-verdianos. Os livros concorrentes para a final são A História de Roma, da portuguesa Joana Bértholo (Caminho), A Última Lua de Homem Grande, do cabo-verdiano Mário Lúcio Sousa (Dom Quixote), Misericórdia, da portuguesa Lídia Jorge (Dom Quixote), Naufrágio, do português João Tordo (Companhia das Letras Portugal) e Siríaco e Mister Charles, do cabo-verdiano Joaquim Arena (Quetzal).

Pela primeira vez na história do prêmio, as inscrições foram divididas entre prosa e poesia e foram formados dois júris diferentes para avaliar os inscritos de poesia e os de prosa/dramaturgia. A novidade da edição 2023 do Oceanos – Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa, que teve recorde de inscrições, culmina em dezembro com a divulgação de dois vencedores: um de prosa e outro de poesia que vão receber R$ 150 mil, cada. A partir do dia 9 de novembro, o Oceanos divulgará em seus canais digitais – site, Instagram e YouTube – um vídeo resenha para cada livro finalista desta edição.

Participaram do júri que elegeu os finalistas de poesia os brasileiros André Capilé, Annita Costa Malufe, Antonio Carlos Secchin, e Veronica Stigger, e a portuguesa Joana Matos Frias. Já o júri de prosa foi composto pelos brasileiros Ana Paula Maia, Michel Laub e Regina Zilberman, o português Carlos Reis e o moçambicano Francisco Noa.

Na última etapa, os jurados brasileiros André SantAnna, Eliane Robert Moraes, José Castello, Schneider Carpeggiani, o moçambicano Nataniel Ngomane e a portuguesa Clara Rowland leem os cinco romances finalistas para selecionar o vencedor da categoria de prosa. E um júri composto pelos brasileiros Célia Pedrosa, Maria Esther Maciel, Tatiana Pequeno e pelos portugueses Carlos Mendes de Sousa e Golgona Anghel leem os cinco finalistas de poesia para selecionar o vencedor da categoria.

O resultado será divulgado no dia 7 de dezembro, em evento que será realizado no Itaú Cultural.