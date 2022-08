Conheça a lista de livros semifinalistas do Prêmio Oceanos 2022

O Prêmio Oceanos 2022 revelou os 65 livros semifinalistas nesta quarta-feira, 31. Concorrem 27 romances, 18 livros de poemas, 14 de contos, cinco de crônicas e um de dramaturgia. Os autores semifinalistas se dividem em 45 brasileiros, 12 portugueses, 5 moçambicanos, uma luso-angolana, um angolano e um cabo-verdiano.

Entre eles estão nomes como Mia Couto, Dulce Maria Cardoso, Valter Hugo Mãe, a poeta Ana Luisa Amaral, que morreu em 5 de agosto, Djaimilia Pereira de Almeida, Ana Paula Maia, Silviano Santiago e Marçal Aquino.

Há na lista, também, 7 autores estreantes – todos brasileiros: Caetano Romão, Carol Braga, Fábio Horácio-Castro, Luciana Ticoski, Luiza de Carvalho Fariello, Marana Borges e Vinícius Mahier.

Um dos principais prêmios literários em língua portuguesa, o Oceanos avaliou 2.452 livros de autores de 17 diferentes nacionalidades lançados em sete países. As 65 obras foram publicadas por 40 diferentes editoras – 25 do Brasil, 11 de Portugal, 3 de Moçambique e uma de Cabo Verde.

No Oceanos, que tem como apoiador o Itaú Cultural, que também cuida da governança e da viabilidade tecnológica do prêmio, concorrem entre si livros de qualquer gênero. A poesia liderou este ano as inscrições – foram 1.130 livros, o que corresponde a 46,1% das inscrições. Os romances somaram 743 obras (30,3%) e foram seguidos por contos, com 372 inscrições (15,2%); crônicas, com 156 (6,4%) e dramaturgia, com 51 obras (2,1%).

São três etapas de avaliação. A primeira, que se encerra agora, contou com a avaliação de 122 escritores, poetas, professores e críticos literários residentes em Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique e Portugal. Eles também foram responsáveis por eleger os membros dos júris posteriores.

Agora, as obras serão avaliadas por Jeferson Tenório, Nina Rizzi, Paulo Scott e Prisca Agustoni, do Brasil; João Luís Barreto Guimarães e José Riço Direitinho, de Portugal; e Teresa Manjate, de Moçambique. Depois, o júri final escolherá os três vencedores entre os dez finalistas.

O primeiro colocado vai ganhar R$ 120 mil; o segundo, R$ 80 mil e o terceiro, R$ 50 mil.

Em 2021, O Plantador de Abóboras, livro do timorense Luís Cardoso, venceu o Prêmio Oceanos. A obra foi lançada no Brasil este ano, pela Todavia. O segundo lugar foi para O Ausente, do brasileiro Edimilson de Almeida Pereira, e o terceiro para O Osso do Meio, de Gonçalo M. Tavares.

Os semifinalistas do Prêmio Oceanos 2022

A gaivota ou a vida em torno do lago, de Susana Fuentes | 7Letras – Poesia

A nota amarela, de Gustavo Melo Czekster | Zouk – Romance

A pediatra, de Andréa Del Fuego | Companhia das Letras Brasil e Portugal – Romance

Afastar-se (treze contos sobre água), de Luísa Costa Gomes | D. Quixote – Conto

Alguns dias violentos, de Ismar Tirelli Neto | Macondo – Poesia

América – um poema de amor, de Mariana Ianelli | Ardotempo – Poesia

Área de broca, de Luciana Tiscoski | Nave – Conto

As doenças do Brasil, de Valter Hugo Mãe | Porto e Biblioteca Azul – Romance

As formigas do Tavinho e outras recordações, de Almiro Lobo | Alcance – Conto

Atirar para o torto, de Margarida Vale de Gato | Tinta-da-china e Macondo – Poesia

Autobiografia não autorizada, de Dulce Maria Cardoso | Tinta-da-china – Crônica

Baixo esplendor, de Marçal Aquino | Companhia das Letras – Romance

Bicho geográfico, de Bernardo Brayner | Cepe – Romance

Clube dos niilistas, de Tom Correia | Urutau – Conto

De cada quinhentos uma alma, de Ana Paula Maia | Companhia das Letras – Romance

Degeneração, de Fernando Bonassi | Record – Romance

Deste silêncio em mim, de Rui Conceição Silva | Visgarolho – Romance

Deus Pátria Família, de Hugo Gonçalves | Companhia das Letras Portugal – Romance

Discurso sobre a metástase, de André SantAnna | Todavia – Conto

Elefantes no céu de Piedade, de Fernando Molica | Patuá – Romance

Essa palavra eu não falo, de Luiza de Carvalho Fariello | Patuá – Conto

Eu confundi um vaga-lume com um acidente de avião, de Vinícius Mahier | Macondo – Poesia

Impressão sua, de André Dahmer | Companhia das Letras|Poesia

Introdução à pintura rupestre, de José Tolentino Mendonça | Assírio & Alvim – Poesia

Jerusalém de nós – peça em um ato, de Leo Lama | É Realizações – Dramaturgia

Líbano, labirinto, de Alexandra Lucas Coelho | Editorial Caminho – Crônica

Máquina, de Eleazar Venancio Carrias | Urutau – Poesia

Maremoto, de Djaimilia Pereira de Almeida | Relógio D’Água – Romance

Menino sem passado, de Silviano Santiago | Companhia das Letras – Romance

Minha raiva com uma poesia que só piora, de Carol Braga | Urutau – Poesia

Mobiliário para uma fuga em março, de Marana Borges | Dublinense – Romance

Mundo, de Ana Luísa Amaral | Assírio & Alvim Portugal e Brasil – Poesia

Museu da Revolução, de João Paulo Borges Coelho | Editorial Caminho e Kapulana – Romance

Nós só compreendemos muito depois, de Laís Araruna de Aquino | Corsário-Satã – Poesia

Notas sobre a impermanência, de Paula Gicovate | Faria e Silva – Romance

O caçador de elefantes invisíveis, de Mia Couto | Fundação Fernando Leite Couto e Editorial Caminho – Conto

O canto dela, de Ana Kiffer | Patuá – Romance

O castiçal florentino, de Paulo Henriques Britto | Companhia das Letras – Conto

O deus das avencas, de Daniel Galera | Companhia das Letras – Conto

O drible da vaca, de Mario Prata | Record – Romance

O evangelho segundo Madalena, de Marcelo Pagliosa | Reformatório – Romance

O livro do homem líquido, de Pedro Pereira Lopes | Gala-Gala Edições – Conto

O livro dos pequenos nãos, de Heloisa Seixas | Companhia das Letras – Romance

O mais belo fim do mundo, de José Eduardo Agualusa | Quetzal – Crônica

O réptil melancólico, de Fábio Horácio-Castro | Record – Romance

O rinoceronte na parede, de Frederico de Oliveira Toscano | Urutau – Conto

O som do rugido da onça, de Micheliny Verunschk | Companhia das Letras – Romance

Purgatório, de Pedro Eiras | Assírio & Alvim – Poesia

Quarentena – uma história de amor, de José Gardeazabal | Companhia das Letras Portugal – Romance

Quem tá vivo levanta a mão, de Maria Fernanda Elias Maglio | Patuá – Conto

Querida cidade, de Antônio Torres | Record – Romance

Resistências íntimas e outros itinerários, de Lucilene Machado | Patuá – Crônica

Risque esta palavra, de Ana Martins Marques | Companhia das Letras – Poesia

Safras de um triste outono, de Arménio Vieira | Rosa de Porcelana e Casa Brasileira de Livros – Poesia

Só as hienas matam sorrindo, de Aramyz | Urutau – Conto

Também guardamos pedras aqui, de Luiza Romão | Nós – Poesia

Tornado, de Teresa Noronha | Exclamação – Romance

Transfer, de Kevin Kraus | Editacuja – Crônica

Tristia, de António Cabrita | Porto – Poesia

Um nome inteiro disposto à montaria, de Caetano Romão | 7Letras – Poesia

Uma exposição, de Ieda Magri | Relicário – Romance

Vazão 10.8 – a última gota de morfina, de Diógenes Moura | Vento Leste – Romance

Vingar, de Danielle Magalhães | 7Letras – Poesia

Virando o Ipiranga, de Guilherme Purvin | Terra Redonda – Conto

Vista Chinesa, de Tatiana Salem Levy | Todavia e Elsinore – Romance