Confusões de família no topo da Netflix

Meus Sogros Tão Pro Crime, filme que ocupa o alto das posições do Top 10 da Netflix desde o seu lançamento, em 7 de julho, tem um humor típico de Adam Sandler, foi feito pela Happy Madison, produtora do ator, e, além disso, tem no elenco Jackie e Sunny Sandler, mulher e filha de Adam Sandler. Mas não tem o próprio Sandler – ao menos não na frente das câmeras, já que ele assina como produtor.

O filme tem qualidade hollywoodiana e grandes nomes: o protagonista, Owen, é vivido por Adam DeVine, acompanhado por Pierce Brosnan, Ellen Barkin e Nina Dobrev. Ele tem um bom emprego como gerente de banco e está prestes a se casar com uma mulher bonita que o ama de verdade, mesmo com suas bobagens e excentricidades. Em momentos-chave, canta o refrão de música famosa que boa parte do público conhece – All The Small Things (Todas as Pequenas Coisas), do Blink-182.

LADRÕES

Ingênuo, inocente e “sem noção”, Owen vê sua vida virar de ponta-cabeça quando descobre que os sogros são ladrões de banco de alto nível, mas precisa se unir a eles quando vê sua amada sequestrada. E é justamente em torno desse estilo único do protagonista que surgem as situações, a maioria das piadas e as resoluções de Meus Sogros Tão Pro Crime.

Adam Sandler é um daqueles nomes que costumam dividir opiniões entre o público: há quem ame e quem odeie, mas dificilmente alguém se sente indiferente. Um filme que “tenha sua cara” também vai nesse mesmo embalo. Do contrário, vale a experiência para quem é fã dos James Bonds de Pierce Brosnan, vê-lo trocando tiros em uma operação especial, desta vez voltada para a comédia.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.