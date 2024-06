Cultura Confirmado no Rock In Rio, Ne-Yo fará apresentação única em São Paulo

Um dos nomes mais importantes do R&B dos anos 2000 vai se apresentar em São Paulo em um show único no segundo semestre deste ano. No dia 19 de setembro, o cantor Ne-Yo vai mostrar sucessos de sua carreira em uma apresentação no Espaço Unimed.

A produção é assinada pela MOVE Concerts e a 30e, mesma empresa que era responsável pelas turnês canceladas de Ivete Sangalo e Ludimilla. A venda de ingressos para o show começa nesta quarta-feira, 5, a partir daws 12h nos sites da Livepass e Eventim. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 180. (Preços por setores no final do texto.)

O artista, que também está confirmado para o Rock in Rio, que também acontece em setembro deste ano, é vencedor de três Grammy, certificado multiplatina, compositor, ator, empresário e filantropo. Seu ilustre catálogo gerou um total combinado de 23 bilhões de streams ao redor do mundo.

Atualmente, o cantor está viajando com a turnê Champagne & Roses Tour na Europa e em agosto, estará em uma residência em Las Vegas. Seu single de estreia, So Sick, de 2005, alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100 e foi certificado como platina quádrupla. Desde então, o artista acumulou uma coleção de sucessos globais, incluindo Sexy Love, Closer, Because of You e Miss Independent.

Ne-Yo também é responsável por músicas de sucesso de outros cantores como Unfaithful, Russian Roulette e Take a Bow, de Rihanna; Irreplaceable, de Beyoncé. O cantor também assinou músicas de artistas como Jennifer Hudson, Usher, Carrie Underwood, Celine Dion, Mario entre outros.

Serviço

Data: Quinta-feira, 19 de setembro de 2024

Local: Espaço Unimed (R. Tagipuru, 795 – Barra Funda)

Horário de abertura da casa: 18h30 | Horário do show: 21h

Vendas online em: https://www.livepass.com.br e eventim.com.br

Bilheteria oficial: Espaço Unimed (R. Tagipuru, 795, Barra Funda)